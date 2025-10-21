В Казани неизвестный мужчина избил и похитил девушку

В Казани неизвестный похитил девушку Фото: Илья Московец © URA.RU

В Казани неизвестный мужчина напал на девушку в подъезде жилого комплекса «Родина», избил ее и вывел на улицу, после чего увез на автомобиле. Об этом 21 октября сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на видеозаписи с камер наблюдения. Информацию о происшествии подтвердили RT в МВД Татарстана: по факту инцидента начата проверка.

В канале отметили, что инцидент произошел накануне вечером. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как девушка пыталась скрыться от преследователя, но мужчина догнал ее у входа в подъезд. Следователи устанавливают личность нападавшего и обстоятельства случившегося.