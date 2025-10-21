Неприятно бороться, но если надо — будем»: Белинская о соревнованиях с россиянами
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Украинская борец вольного стиля Алла Белинская, ставшая чемпионкой мира и Европы в 2025 году, прокомментировала свою победу над российской спортсменкой Ксенией Бураковой в четвертьфинале чемпионата Европы, прошедшего в Словакии. Она заявила, что соревнования с участниками из России вызывают у нее дискомфорт.
«Настраивалась только на победу. <...> И ни в коем случае не жать руку. <...> Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться», — заявила Белинская рассказывая о своих соревнованиях в 2025 году. Ее слова передает Sport24.
В интервью Белинская также отметила, что между украинскими и российскими борцами на турнире не было попыток установить контакт. По ее словам, представители России не пытались общаться с украинцами, и она этому факту только рада.
Ранее Украина выразила поддержку инициативе Италии по установлению глобального перемирия на период проведения зимних Олимпийских игр, которые запланированы с 6 по 22 февраля 2026 года. Как зазявил официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий украинская сторона еще ранее согласилась на предложение США о перемирии, однако Россия якобы продолжает игнорировать такие инициативы.
