Неприятно бороться, но если надо — будем»: Белинская о соревнованиях с россиянами

Украинская чемпионка мира Белинская, победившая россиянку заявила о неприязни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украинская борец вольного стиля Алла Белинская, ставшая чемпионкой мира и Европы в 2025 году, прокомментировала свою победу над российской спортсменкой Ксенией Бураковой в четвертьфинале чемпионата Европы, прошедшего в Словакии. Она заявила, что соревнования с участниками из России вызывают у нее дискомфорт.

«Настраивалась только на победу. <...> И ни в коем случае не жать руку. <...> Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться», — заявила Белинская рассказывая о своих соревнованиях в 2025 году. Ее слова передает Sport24.

В интервью Белинская также отметила, что между украинскими и российскими борцами на турнире не было попыток установить контакт. По ее словам, представители России не пытались общаться с украинцами, и она этому факту только рада.

