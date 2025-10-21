Раскрыта причина убийства кинооператора Сергея Политика

Саргсян напал на Политика с ножом в подъезде Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Кинооператор Сергей Политик более года предпринимал попытки противодействовать деятельности закладчиков в подъезде собственного дома. Согласно информации, предоставленной родственниками мужчины, его убил в подъезде один из наркодилеров, 33-летний Арсен Саргсян, после конфликта.

«Вчера он столкнулся с 33-летним Арсеном Саргсяном, который напал на Сергея после замечания и ударил его ножом», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что мужчина беспокоился о безопасности своей дочери, опасаясь, что она может столкнуться с наркоторговцами или их клиентами в подъезде дома.