Раскрыта причина убийства кинооператора Сергея Политика
Саргсян напал на Политика с ножом в подъезде
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Кинооператор Сергей Политик более года предпринимал попытки противодействовать деятельности закладчиков в подъезде собственного дома. Согласно информации, предоставленной родственниками мужчины, его убил в подъезде один из наркодилеров, 33-летний Арсен Саргсян, после конфликта.
«Вчера он столкнулся с 33-летним Арсеном Саргсяном, который напал на Сергея после замечания и ударил его ножом», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что мужчина беспокоился о безопасности своей дочери, опасаясь, что она может столкнуться с наркоторговцами или их клиентами в подъезде дома.
После инцидента подозреваемый скрылся, в настоящее время его местонахождение устанавливается. По словам соседей, Саргсяна неоднократно замечали возле дома — предположительно, в поисках тайников с наркотиками.
