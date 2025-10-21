Оператор и режиссер сериала «Закрытая школа» убит возле собственного дома
Оператор и режиссер был убит у своего дома, следует из информации
Фото: Соцсети
У своего дома был убит режиссер и оператор Сергей Политик. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК Москвы.
«Перовским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления», — указано в сообщении ведомства.
Отмечается, что происшествие произошло на улице Сталеваров в центре Москвы в результате бытового конфликта. Фигурант нанес незнакомому ему мужчине не менее одного удара острым предметом в грудь.
Согласно новостным telegram-каналам, погиб 56-летний режиссер и оператор Сергей Политик. Он был известен по таким проектам, как «Закрытая школа», «Вспоминая тебя». Также он поучаствовал в «Контракте на счастье», «Домовом» и других.
