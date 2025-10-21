Оператор и режиссер сериала «Закрытая школа» убит возле собственного дома

Оператор и режиссер был убит у своего дома, следует из информации Фото: Соцсети

У своего дома был убит режиссер и оператор Сергей Политик. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК Москвы.

«Перовским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что происшествие произошло на улице Сталеваров в центре Москвы в результате бытового конфликта. Фигурант нанес незнакомому ему мужчине не менее одного удара острым предметом в грудь.

