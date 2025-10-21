Опубликованы первые секунды после убийства оператора Сергея Политика

Сообщается, что оператор был ранен ножом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В интернете появились первые кадры после убийства российского режиссера и кинооператора Сергея Политика возле его дома на улице Сталеваров. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Видно, как убийца вытирает от крови нож о платок и прячет его. Через секунду в кадре появляется раненый Политик, он падает на асфальт лицом вперед», — описывает происходящее Shot. Также telegram-канал публикует видеозапись, предположительно, с домофона подъезда.

Инцидент случился вечером, 18 октября, возле первого подъезда жилого дома, в котором проживал 56-летний оператор вместе со своей семьей. Политик, спустившись из квартиры на седьмом этаже, вышел на улицу, чтобы покурить. Согласно имеющейся информации, мужчина мог стать жертвой мигранта, который, предположительно, вступился за свою девушку после оскорбительных высказываний в ее адрес.

Продолжение после рекламы