Опубликованы первые секунды после убийства оператора Сергея Политика
Сообщается, что оператор был ранен ножом
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В интернете появились первые кадры после убийства российского режиссера и кинооператора Сергея Политика возле его дома на улице Сталеваров. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Видно, как убийца вытирает от крови нож о платок и прячет его. Через секунду в кадре появляется раненый Политик, он падает на асфальт лицом вперед», — описывает происходящее Shot. Также telegram-канал публикует видеозапись, предположительно, с домофона подъезда.
Инцидент случился вечером, 18 октября, возле первого подъезда жилого дома, в котором проживал 56-летний оператор вместе со своей семьей. Политик, спустившись из квартиры на седьмом этаже, вышел на улицу, чтобы покурить. Согласно имеющейся информации, мужчина мог стать жертвой мигранта, который, предположительно, вступился за свою девушку после оскорбительных высказываний в ее адрес.
Впоследствии между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. За происходящим наблюдали многочисленные жители дома, некоторые из них попытались разнять участников потасовки. Сообщается, что оппонент режиссера был вооружен ножом, в результате чего последний получил несколько ранений этим предметом. До прибытия бригады скорой помощи свидетели происшествия перенесли пострадавшего в подъезд. Состояние кинематографиста стремительно ухудшалось. Он терял сознание, его речь становилась несвязной. Пострадавший скончался по дороге в больницу.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.