Дрозденко: в Ленобласти провели несанкционированный запуск БПЛА
Дрозденко назвал причину введения режима беспилотной опасности
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Ленинградской области выявлен случай несанкционированного запуска беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, напоминая про административную ответственность за подобное.
«В отношении лица, осуществившего запуск, будут приняты административные меры», — заявил губернатор. Информация размещена в его telegram-канале.
Сегодня в регионе вводили режим беспилотной опасности. В этот промежуток времени Дрозденко заявлял, что могут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета. Спустя 21 минуту действие режима отменили.
