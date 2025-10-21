Зеленский поддержал предложение Трампа о немедленном прекращении боевых действий

Зеленский и лидеры ЕС поддержали идею Трампа об остановке конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и главы ряда европейских государств поддержали инициативу главы Белого дома Дональда Трампа о немедленном прекращении боевых действий на территории Украины. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте президента Финляндии Александра Стубба.

«Мы едины в стремлении к справедливому и прочному миру, которого заслуживает народ Украины. Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о необходимости немедленного прекращения боевых действий и о том, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — сказано в документе. Оно опубликовано на сайте финского лидера.

Союзники считают, что Украина является единственной стороной конфликта, демонстрирующей реальную приверженность мирному урегулированию, в то время как Россия, по их мнению, использует стратегию затягивания ситуации. В заявлении отмечается, что Украина должна сохранять максимально выгодные позиции как до возможного перемирия, так и в ходе любых переговоров и после их завершения. В связи с этим европейские страны намерены продолжать усиливать давление на российскую экономику и оборонно-промышленный комплекс.

«Мы разрабатываем меры по использованию заблокированных российских активов, чтобы Украина получила все необходимые ей ресурсы», — говорится в заявлении авторов документа. Вопросы введения дополнительных ограничительных мер и возможные формы поддержки Украины будут рассмотрены европейскими лидерами на заседании Европейского совета, запланированном на 23 октября, а также в ходе встречи «коалиции желающих», которая состоится 24 октября.