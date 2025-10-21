Рябков оценил возможность проведения новых переговоров Лаврова и Рубио
По словам Рябкова, разговор Лаврова и Рубио вполне возможен вновь
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Еще один телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио возможен в недалеком будущем. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Возможно все», — сказал дипломат в ответ на соответствующий запрос со стороны журналистов. Его слова приводит ТАСС.
Лавров и Рубио накануне провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие меры по реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств. В рамках переговоров стороны предметно рассмотрели возможные шаги, направленные на выполнение соглашений, достигнутых в ходе телефонной беседы между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, состоявшейся 16 октября. Диалог носил конструктивный характер, отметили в российском МИД.
