Экс-адвоката Митрошиной обвинили в мошенничестве на 75 миллион рублей

Бывшего адвоката блогера-миллионника Александры Митрошиной Ольгу Гольцеву и юриста Ольгу Гольцеву подозревают в хищении десятков миллионов рублей у своей экс-подзащитной. Об этом сообщили журналисты.

«СК возбудил уголовное дело в их отношении. По версии следствия, Волхова организовала схему по хищению денежных средств Митрошиной. Адвокат и ее сообщники систематически вводили блогера в заблуждение, убеждая в необходимости передачи крупных сумм для решения несуществующих проблем», — пишет РЕН ТВ. Отмечается, что речь идет якобы о трех ключевых переводах: 10,5 миллионов рублей на счет ИП Волковой под видом якобы медиации; 9,5 миллионов рублей на счет АНО «Центр развития „Добро Спорт“, который якобы контролировался Волховой; 21 млн рублей — перевод на счет БФ „Содружества“ под видом благотворительности.

Издание утверждает, что Волкова якобы запугивала блогера скорым банкротством и внесением в «черный список» администрации президента. Адвокат, якобы обещала помочь в получении иностранного гражданства за крупную сумму, а таже заявления о предотвращении уголовных дел.

В марте Чертановский суд Москвы принял решение отправить блогера Александру Митрошину под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. По данным следствия, Митрошина приобретала недвижимость в Москве, используя средства, полученные незаконным путем.