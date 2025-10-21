Главный деликатес Нового года может подорожать к празднику
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В России к Новому году может на 25% взлететь в цене главный праздничный деликатес — красная икра. Хотя улов в 2025 году стал очень высоким, об этом сообщили журналисты.
«Цены на самый популярный деликатес в России поползли вверх. Икра к Новому году, по прогнозам экспертов, подорожает минимум на 25%, и это при том, что улов в этом году очень высокий», — пишет РЕН.ТВ. По данным издания, на Дальнем Востоке икры прошлого года нет. Деликатес поступает в куботейнерах, а далее специалисты делают обязательную маркировку и указывают даты вылова. По данным Росстата, если в 2022-м рыбопромышленники произвели почти 10 тысяч тонн икры, то в 2025-м эксперты прогнозируют 15-20 тысяч тонн.
Эксперты отмечают, что к праздникам ценовой скачок избежать не удастся. «Цены на предновогоднюю икру, они не поддаются никакому анализу. Это исключительно эмоциональная покупка, поэтому говорить о каком-то прогнозе очень сложно», — цитирует издание гендиректора группы компаний «Доброфлот» Александра Ефремова. Председатель рыбного союза Александр Панин отметил, что сейчас редкая деликатесная икра кижуча стоит примерно от 11 до 14 тысяч рублей за килограмм. «И соответственно, там 15-тысячный порог не так далеко», — подчеркнул он.
