Главный деликатес Нового года может подорожать к празднику

Главный новогодний деликатес может вырасти в цене к Новому году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России к Новому году может на 25% взлететь в цене главный праздничный деликатес — красная икра. Хотя улов в 2025 году стал очень высоким, об этом сообщили журналисты.

«Цены на самый популярный деликатес в России поползли вверх. Икра к Новому году, по прогнозам экспертов, подорожает минимум на 25%, и это при том, что улов в этом году очень высокий», — пишет РЕН.ТВ. По данным издания, на Дальнем Востоке икры прошлого года нет. Деликатес поступает в куботейнерах, а далее специалисты делают обязательную маркировку и указывают даты вылова. По данным Росстата, если в 2022-м рыбопромышленники произвели почти 10 тысяч тонн икры, то в 2025-м эксперты прогнозируют 15-20 тысяч тонн.