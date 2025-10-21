Логотип РИА URA.RU
Песков высказался о возможном прилете Путина с Трампом в Будапешт

Песков: совместный прилет Путина и Трампа в Венгрию — фантастика
21 октября 2025 в 14:36
Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время планируют встретиться в Будапеште

Фото: Официальный сайт Президента РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фантастической версию о совместном прилете лидеров России и США на саммит в Венгрию. Об этом Песков сообщил журналистам.

«Как к фантастической версии и отношусь», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В США предполагают, что встреча российского президента Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа в Будапеште может быть отложена. Подозрения вызвал перенос личных переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. При этом Рубио добавил, что намерен вновь созвониться с Лавровым и обсудить потенциальный визит глав государств в Венгрию. В МИД РФ уточнили, что Лавров и Рубио пока вовсе не договаривались о личной встрече. Что в настоящий момент известно о подготовке саммита Трампа и Путина и пройдет ли она вообще — в материале URA.RU.

Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

