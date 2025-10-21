Песков высказался о возможном прилете Путина с Трампом в Будапешт

В США предполагают, что встреча российского президента Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа в Будапеште может быть отложена. Подозрения вызвал перенос личных переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. При этом Рубио добавил, что намерен вновь созвониться с Лавровым и обсудить потенциальный визит глав государств в Венгрию. В МИД РФ уточнили, что Лавров и Рубио пока вовсе не договаривались о личной встрече. Что в настоящий момент известно о подготовке саммита Трампа и Путина и пройдет ли она вообще — в материале URA.RU.