«Столкновения с деревьями»: в Ленобласти вскрыта схема мошенничества с КАСКО на 170 млн рублей
В Петербурге группа людей инсценировала ДТП с целью обмана на страховке
В Ленинградской области раскрыта масштабная схема мошенничества с выплатами по КАСКО на сумму более 170 миллионов рублей. Об этом сообщила официальная представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники инсценировали ДТП, врезаясь в деревья.
«Страхование автомобилей по схеме КАСКО на крупные суммы использовали подозреваемые в мошенничестве. Задержаны 12 человек. По предварительным данным, злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия с участием иномарок. Водители-соучастники просто съезжали с дороги и врезались в деревья. В дальнейшем в страховые организации предоставлялись подложные сведения о повреждениях и участниках ДТП», — написала Волк в своем telegram-канале. Ущерб составил свыше 170 миллионов рублей.
В итоге операцию по задержанию 12 подозреваемых провели сотрудники Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно со специалистами страховых компаний. В ведомстве отметили, что ущерб страховым организациям составил свыше 170 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Подозреваемые задержаны, следственные действия продолжаются.
КАСКО — это добровольное страхование автомобиля, защищающее его от ущерба и угона. Полис КАСКО позволяет получить компенсацию при повреждениях в результате ДТП, угона, пожара, стихийных бедствий и других рисков.
