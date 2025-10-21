Ильхам Алиев объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению
21 октября 2025 в 14:07
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о принятом решении отменить ограничения на транзит грузов в Армению через территорию страны. Об этом президент заявил журналистам на пресс-конференции.
