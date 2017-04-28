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28 апреля 2017
10:33  28 апреля 2017 11

В Госдуме посоветовали Украине не шутить с Черноморским флотом

Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, севастополь, флот, корабль, крейсер, ВМФ
Украине нечего противопоставить ЧФ РФФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек посоветовал Киеву не шутить с Черноморским флотом России, так как выдвижение подлодок Украины к берегам Крыма стало бы для них «походом в один конец».

Эти слова стали реакцией парламентария на заявление капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова о том, что если у украинской стороны было бы несколько своих подводных лодок, то она уничтожила бы Черноморский флот, пишет агентство Nation News.

По словам Бальбека, у Украины сегодня нет даже одного экипажа для субмарины, а на подводников нужно не только учиться, но и получить практику. «Шутить с оснащенным по последнему слову Черноморским флотом России никому не стоит», — подчеркнул депутат.

Лев Истомин
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