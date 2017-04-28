13:09 28 апреля 2017 1

Одним из девяти россиян, провалившихся под лед в Норвегии, был известный пермский путешественник Фото: Эльнар Мансуров

Одним из девяти россиян, провалившихся под лед в Норвегии, был известный пермский путешественник Эльнар Мансуров. У него утонул багаж с паспортом.

«У нас тут приключение со спасательной операцией и снегоходами, что ушли в воду. Не верьте СМИ, что пишут о том, что люди ушли под лед, все живы, и слава богу», — написал Эльнар Мансуров в Instagram. Он добавил, что у него утонул багаж с паспортом.

Ранее СМИ сообщили о том, что на Шпицбергене под лед ушли снегоходы, на которых находились девять человек. По информации ТАСС, четверо попали в больницу, а троих удалось вытащить не сразу.

«Лед на фьорде реально гуляет волнами! После этого мы повернули назад, а первая группа в это время, как оказалось, была в воде. Что интересно, наша группа шла первой, но нас ребята обогнали за пару километров до инцидента», — поделился подробностями Эльнар Мансуров.

Эльнар Мансуров называет себя путешественником с головой медведя. Во время каждой поездки он делает фото, где позирует в маске белого медведя.