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Главные новости Тюменской области
12:55  28 апреля 2017 3

Никита Михалков впечатлился рассказом продюсера из Тюмени. И прямо на пленуме Союза кинематографистов сделал ей предложение

Маргарита Посадских впечатлила мэтра российского киноФОТО: группа Вконтакте Медиаполис

Тюменский продюсер Маргарита Посадских вошла в Союз кинематографистов России по приглашению Никиты Михалкова и намерена лоббировать интересы регионального кино. Об этом она рассказала корреспонденту «URA.RU».

Режиссер Никита Михалков озвучил свое приглашение Маргарите Посадских на пленуме в Доме кино в Москве. Мэтра российского кинематографа впечатлил рассказ Маргариты о возможностях развития регионального кино на примере молодого тюменского проекта «Медиаполис».

«Это площадка для старта и аккумуляции ресурсов. Сюда может прийти любой, кто хочет снимать кино, даже если он до этого никогда этим не занимался, — пояснила свой проект Маргарита. — У нас есть медиашкола для обучения людей, коворкинг для создания съемочных групп и техника».

Также Маргарита рассказала, что в Союзе кинематографистов займется продвижением молодежного регионального кино на большие экраны.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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