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28 апреля 2017
13:39  28 апреля 2017 0

Спрыгнувшего с горящего балкона школьника поймали с помощью баннера. ВИДЕО

Балкон разгорелся всего за пару минутФото: скрин с видео

Неравнодушные жители Томска спасли девятилетнего мальчика, который оказался в многоэтажном доме во время пожара. Школьник спрыгнул с горящего балкона прямо на рекламный баннер.

Балкон загорелся на седьмом этаже многоквартирника на Иркутском тракте вечером 27 апреля. Очевидцы происшествия оторвали рекламный баннер, после чего на него спрыгнул школьник, пишет «Лента.ру».

Прибывшие на место ЧП спасатели за 14 минут потушили пожар, общая площадь которого составила 22,5 квадратных метра. Медики госпитализировали ребенка в больницу с ушибами средней тяжести. На момент прибытия бригады скорой помощи мальчик находился в сознании.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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