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28 апреля 2017
14:23  28 апреля 2017 7

Сбербанк сильно снижает ставки по всем потребительским кредитам

Клипарт new. Нижневартовск., сбербанк
Сбербанк снижает ставкиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Сбербанк понижает ставки по линейке потребительских кредитов на четыре процентных пункта уже с 1 мая, сообщают в банковской организации.

Изменение ставки объясняют стабилизацией рынка потребительских кредитов и снижением ключевой ставки Центробанка до 9,75%, уточняет «Федеральное агентство новостей». В пресс-службе добавили, что в апреле была увеличена максимальная сумма потребительского кредита. Сбербанк выводит процентные ставки на докризисный уровень.

В банке подчеркнули, что ставки устанавливаются индивидуально — в зависимости от надежности, платежеспособности и категории клиента.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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