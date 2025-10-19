Логотип РИА URA.RU
Трамп заявил, что Украина может потерять земли

19 октября 2025 в 20:07
Фото: © URA.RU

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что прекращение вооруженного противостояния на территории Украины приведет к потере Киевом части земель. Такой ответ он дал на вопрос, допускает ли Москва возможность завершения конфликта без существенных территориальных уступок со стороны Украины.

