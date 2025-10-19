В Госдуме призвали ввести мораторий на изменения в системе образования
Вице-спикер Чернышов считает, что учителя должны сохранить нынешнюю систему образования
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России мораторий на любые изменения в системе образования. Заявление прозвучало на фоне обсуждения инициативы увеличить срок школьного обучения с 11 до 12 лет и начинать занятия с шести лет, которую ранее озвучил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Мы и так слишком много экспериментов проводим над российской системой образования, один ЕГЭ чего стоит, да и многое другое. Мне кажется, самое главное, что нужно сделать — это наложить мораторий на изменения в системе образования и позволить самим учителям сохранить лучшее, что у нас есть, и постараться избежать необдуманных решений», — заявил вице-спикер Госдумы в беседе с ТАСС.
По мнению парламентария, частые реформы и инициативы по изменению образовательных стандартов негативно сказываются на качестве обучения и вызывают недовольство среди педагогов и родителей. Чернышов также отметил, что учителям необходимо дать возможность самостоятельно определять наиболее эффективные методы преподавания, а не подвергать систему постоянным экспериментам.
Ранее депутаты ЛДПР предлагали изменить школьный распорядок, внеся законопроект о переносе начала занятий на 9:00 утра и закреплении пятидневной учебной недели для всех школьников. Эти инициативы объяснялись необходимостью снизить нагрузку на учащихся и дать им больше времени для творческого развития и семейного воспитания.
