В Госдуме призвали ввести мораторий на изменения в системе образования

Вице-спикер Чернышов считает, что учителя должны сохранить нынешнюю систему образования

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России мораторий на любые изменения в системе образования. Заявление прозвучало на фоне обсуждения инициативы увеличить срок школьного обучения с 11 до 12 лет и начинать занятия с шести лет, которую ранее озвучил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Мы и так слишком много экспериментов проводим над российской системой образования, один ЕГЭ чего стоит, да и многое другое. Мне кажется, самое главное, что нужно сделать — это наложить мораторий на изменения в системе образования и позволить самим учителям сохранить лучшее, что у нас есть, и постараться избежать необдуманных решений», — заявил вице-спикер Госдумы в беседе с ТАСС.

По мнению парламентария, частые реформы и инициативы по изменению образовательных стандартов негативно сказываются на качестве обучения и вызывают недовольство среди педагогов и родителей. Чернышов также отметил, что учителям необходимо дать возможность самостоятельно определять наиболее эффективные методы преподавания, а не подвергать систему постоянным экспериментам.

