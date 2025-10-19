Беспилотники атаковали Белгородскую область

«В период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении в telegram -канале Минобороны. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее в этот же день Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении еще семи украинских БПЛА над Белгородской областью в период с 11:00 до 14:00, о чем писал RT. Кроме того, утром 19 октября российские войска поразили пункты управления БПЛА на территории Украины, в том числе в ДНР и Сумской области.