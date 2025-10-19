Ближе всего с Землей Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Жители всех регионов России уже сегодня, 19 октября, могут наблюдать самую яркую комету 2025 года. Об этом сообщил профессор Института солнечно-земной физики ИГУ Сергей Язев.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) движется по созвездию Гончие Псы, под Ковшом Большой Медведицы, и в ближайшие дни окажется рядом с известной звездой Арктур. Небесное тело сейчас хорошо видно невооруженным глазом на вечернем небе, рассказал Сергей Язев в беседе с ТАСС.