Россияне могут увидеть самую яркую комету года. Фото
Ближе всего с Землей
Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press
Жители всех регионов России уже сегодня, 19 октября, могут наблюдать самую яркую комету 2025 года. Об этом сообщил профессор Института солнечно-земной физики ИГУ Сергей Язев.
Комета C/2025 A6 (Lemmon) движется по созвездию Гончие Псы, под Ковшом Большой Медведицы, и в ближайшие дни окажется рядом с известной звездой Арктур. Небесное тело сейчас хорошо видно невооруженным глазом на вечернем небе, рассказал Сергей Язев в беседе с ТАСС.
C/2025 A6 (Lemmon) — долгопериодическая комета, открытая в январе 2025 года в рамках проекта Mount Lemmon Survey. Максимальное сближение с Землей ожидается 21 октября: расстояние составит около 89 миллионов километров. Наблюдать комету удобнее всего в темное время суток, ориентируясь на участок неба между Арктуром и ручкой Большой Медведицы.
