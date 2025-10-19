Зеленский просил Трампа включить Украину в переговоры США с Путиным
Зеленский уверен, что для обеспечения мира необходимо участие обеих сторон в переговорах
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой включить Украину в переговорный процесс между США и Россией. Об этом Зеленский сообщил в интервью телеканалу NBC, комментируя свою недавнюю встречу с Трампом в Вашингтоне.
«По моему мнению, если мы действительно хотим продолжительного мира, то нужно [участие] обеих сторон», — отметил Зеленский. В интервью Зеленский подчеркнул, что без вовлечения украинской стороны любые договоренности между США и Россией рискуют остаться формальными и не приведут к стабильному разрешению конфликта.
Ранее западные политики и эксперты неоднократно призывали Киев активнее участвовать в дипломатических инициативах, а не полагаться исключительно на военную поддержку. В частности, обсуждалась возможность организации встречи Зеленского с Трампом и Путиным для поиска мирного решения конфликта, на фоне сомнений европейских лидеров в эффективности дальнейших поставок вооружений Украине.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
