Что можно и нельзя делать 20 октября: приметы и традиции на Сергия Зимнего
В народе верили, что именно 20 октября приходят настоящие холода
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В народном календаре вот уже несколько веков 20 октября отмечают день Сергия Зимнего. Считалось, что именно с этого дня начинались первые настоящие холода, по утрам появлялся иней, а к вечеру уже чувствовалось дыхание зимы. Подробнее о традициях, обрядах и запретах этого дня — в материале URA.RU.
Традиции и обряды 20 октября 2025
В православных храмах 20 октября вспоминали преподобных Сергия Печерского и Сергия Нуромского. Оба святителя прославились своим смирением, терпением и любовью к людям. Их молитвы, по преданию, помогают обрести душевный покой и защиту от болезней.
В народе этот день называли Сергей Зимний — поворот к зиме. Хозяйки проверяли запасы, закатывали последние соленья, а мужчины готовили сани и ремонтировали заборы. На Руси существовал старинный обычай — опускать на дно рек и озер бочки с засоленными огурцами, чтобы за зиму они настоялись и стали особенно хрустящими. Весной такие огурцы доставали и подавали к праздничному столу.
Женщины в этот день занимались рукоделием, шитьем и штопкой, чтобы в доме все было готово к холодам. Молодые девушки, согласно поверьям, вставали до рассвета и умывались кислым молоком — это, как считалось, сохраняло красоту и защищало от головной боли на весь год.
Сергиев день считался временем прощания с осенью и встречи зимы. Люди старались завершить все дела и не начинать новых: «Кто на Сергея начнет, тот до весны не кончит». А вечером семьи собирались за общим столом, благодарили Бога за урожай и просили у святых защиты на зиму.
Народные приметы 20 октября 2025
Наши предки внимательно следили за природой, ведь в Сергиев день, по поверью, природа сама подсказывает, какой будет зима.
Приметы погоды:
- Снег 20 октября — зима придет рано и продлится до Матрениного дня (22 ноября).
- Снег идет три дня подряд — настоящие морозы начнутся после 1 ноября.
- Солнце светит ярко — весна будет ранней, а лето жарким.
- Утренний туман — зима мягкая и короткая.
- Переменчивый ветер — к хорошей погоде на следующий день.
- Луна бледная и мутная — к снегопаду и морозам.
- Ветер с запада — к добрым вестям.
Домашние и бытовые приметы:
- Если в доме пахнет свежей выпечкой — к прибыли и радости.
- Соль отсырела — к очищению души.
- Если зазвенела посуда — ждите гостей.
- Листья на деревьях еще держатся, а снег выпал — зима будет поздней.
- Увидеть ворону у крыльца — к важным новостям.
Что можно делать 20 октября 2025
Считалось, что каша и пироги на столе 20 октября принесут удачу и богатство
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Сергиев день считался временем трудолюбия, подготовки и добрых дел. Поэтому 20 октября разрешалось:
- Завершать домашние дела. Сегодня хорошо заканчивать ремонт, чинить дом и заготавливать дрова.
- Печь кашу и пироги. Считается, что наличие этих блюд на столе приносит в дом богатство.
- Говорить правду. Даже неприятные слова, сказанные честно, очищают сердце.
- Использовать свечи. Это символ очищения и защиты дома от злых сил.
- Кормить животных первыми. Лишь после этого семья могла садиться за стол — тогда весь год будет достаток.
- Помогать другим. Отказавшему в помощи грозили бедность и одиночество, а доброта привлекала благополучие.
Чего нельзя делать 20 октября 2025
В день Сергея Зимнего существовало множество запретов. Нарушать их считалось опасным — можно было лишиться удачи, здоровья или любви.
- Нельзя иметь дело с тестом. Замешивать, выпекать и жарить хлеб — к денежным потерям.
- Не принимайте подарки от незнакомцев. Вместе с ними можно «принять» чужое горе или болезнь.
- Женщинам нельзя выходить из дома без головного убора. Иначе в семье начнутся ссоры и недопонимание.
- Нельзя жаловаться на жизнь. Слова о трудностях только привлекут новые неприятности.
- Не ругайтесь и не спорьте. Ссора, начавшаяся 20 октября, может не уладиться до весны.
- Не выходите в грязной или мятой одежде. Это «отпугивает» денежную удачу.
- Нельзя играть свадьбы и делать предложения. Союз, заключенный на Сергия Зимнего, будет полон испытаний.
- Не топите печь взрослые мужчины. Считалось, что можно «сжечь» семейное счастье.
О чем молиться 20 октября 2025
Верующие 20 октября молятся о защите от болезней и просят помощи в трудный момент
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В этот день церковь чтит память преподобных Сергия Печерского и Сергия Нуромского. Верующие обращаются к ним с молитвой:
- об укреплении семьи и мира в доме,
- о защите от болезней,
- о помощи в трудных жизненных ситуациях.
Церковь советует провести этот день спокойно, без суеты и лишних разговоров, уделив время молитве и благодарности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.