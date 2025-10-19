Что можно и нельзя делать 20 октября: приметы и традиции на Сергия Зимнего

В народе верили, что именно 20 октября приходят настоящие холода Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В народном календаре вот уже несколько веков 20 октября отмечают день Сергия Зимнего. Считалось, что именно с этого дня начинались первые настоящие холода, по утрам появлялся иней, а к вечеру уже чувствовалось дыхание зимы. Подробнее о традициях, обрядах и запретах этого дня — в материале URA.RU.

Традиции и обряды 20 октября 2025

В православных храмах 20 октября вспоминали преподобных Сергия Печерского и Сергия Нуромского. Оба святителя прославились своим смирением, терпением и любовью к людям. Их молитвы, по преданию, помогают обрести душевный покой и защиту от болезней.

В народе этот день называли Сергей Зимний — поворот к зиме. Хозяйки проверяли запасы, закатывали последние соленья, а мужчины готовили сани и ремонтировали заборы. На Руси существовал старинный обычай — опускать на дно рек и озер бочки с засоленными огурцами, чтобы за зиму они настоялись и стали особенно хрустящими. Весной такие огурцы доставали и подавали к праздничному столу.

Женщины в этот день занимались рукоделием, шитьем и штопкой, чтобы в доме все было готово к холодам. Молодые девушки, согласно поверьям, вставали до рассвета и умывались кислым молоком — это, как считалось, сохраняло красоту и защищало от головной боли на весь год.

Сергиев день считался временем прощания с осенью и встречи зимы. Люди старались завершить все дела и не начинать новых: «Кто на Сергея начнет, тот до весны не кончит». А вечером семьи собирались за общим столом, благодарили Бога за урожай и просили у святых защиты на зиму.

Народные приметы 20 октября 2025

Наши предки внимательно следили за природой, ведь в Сергиев день, по поверью, природа сама подсказывает, какой будет зима.

Приметы погоды:

Снег 20 октября — зима придет рано и продлится до Матрениного дня (22 ноября).

Снег идет три дня подряд — настоящие морозы начнутся после 1 ноября.

Солнце светит ярко — весна будет ранней, а лето жарким.

Утренний туман — зима мягкая и короткая.

Переменчивый ветер — к хорошей погоде на следующий день.

Луна бледная и мутная — к снегопаду и морозам.

Ветер с запада — к добрым вестям.

Домашние и бытовые приметы:

Если в доме пахнет свежей выпечкой — к прибыли и радости.

Соль отсырела — к очищению души.

Если зазвенела посуда — ждите гостей.

Листья на деревьях еще держатся, а снег выпал — зима будет поздней.

Увидеть ворону у крыльца — к важным новостям.

Что можно делать 20 октября 2025

Считалось, что каша и пироги на столе 20 октября принесут удачу и богатство

Сергиев день считался временем трудолюбия, подготовки и добрых дел. Поэтому 20 октября разрешалось:

Завершать домашние дела. Сегодня хорошо заканчивать ремонт, чинить дом и заготавливать дрова.

Печь кашу и пироги. Считается, что наличие этих блюд на столе приносит в дом богатство.

Говорить правду. Даже неприятные слова, сказанные честно, очищают сердце.

Использовать свечи. Это символ очищения и защиты дома от злых сил.

Кормить животных первыми. Лишь после этого семья могла садиться за стол — тогда весь год будет достаток.

Помогать другим. Отказавшему в помощи грозили бедность и одиночество, а доброта привлекала благополучие.

Чего нельзя делать 20 октября 2025

В день Сергея Зимнего существовало множество запретов. Нарушать их считалось опасным — можно было лишиться удачи, здоровья или любви.

Нельзя иметь дело с тестом. Замешивать, выпекать и жарить хлеб — к денежным потерям.

Не принимайте подарки от незнакомцев. Вместе с ними можно «принять» чужое горе или болезнь.

Женщинам нельзя выходить из дома без головного убора. Иначе в семье начнутся ссоры и недопонимание.

Нельзя жаловаться на жизнь. Слова о трудностях только привлекут новые неприятности.

Не ругайтесь и не спорьте. Ссора, начавшаяся 20 октября, может не уладиться до весны.

Не выходите в грязной или мятой одежде. Это «отпугивает» денежную удачу.

Нельзя играть свадьбы и делать предложения. Союз, заключенный на Сергия Зимнего, будет полон испытаний.

Не топите печь взрослые мужчины. Считалось, что можно «сжечь» семейное счастье.

О чем молиться 20 октября 2025

Верующие 20 октября молятся о защите от болезней и просят помощи в трудный момент

В этот день церковь чтит память преподобных Сергия Печерского и Сергия Нуромского. Верующие обращаются к ним с молитвой:

об укреплении семьи и мира в доме,

о защите от болезней,

о помощи в трудных жизненных ситуациях.