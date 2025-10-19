Боец ВС РФ рассказал, как спасал отца во время освобождения одного из городов Донбасса

Российский танкист рассказал, что служба с сыном придает ему сил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отец и сын Роман и Богдан Бердянские служат вместе с 2021 года, сейчас они — командиры танков на фронте СВО, их экипажи участвовали в освобождении Волновахи в 2022 году, где сын прикрывал отца во время боя.

«Когда мы штурмовали центр города [Волноваха], у них [танкового экипажа отца] закончился БК [боекомплект], они откатывались, погрузив „двухсотых“ и „трехсотых“ [убитых и раненых], тогда уже выкатывались мы, чтобы прикрывать их», — рассказал Богдан Бердянский, его слова передает ТАСС.

Отец Богдана, Роман Бердянский, отметил, что совместная служба придает им силы в самых напряженных ситуациях. Он добавил, что гордится сыном и старается поддерживать его во время боевых выездов. «Конечно, переживаю за него, когда у него боевые выезды. И горжусь, и есть поддержка — я ему помогаю, он мне», — сказал он.

