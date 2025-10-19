Трамп сделал жесткое заявление о поставках оружия Киеву

Трамп заявил, что не сможет поставлять Киеву все оружие Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет передавать Украине вооружение, если это поставит под угрозу безопасность Соединенных Штатов. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать… Я не могу подвергать опасности Соединенные Штаты», — подчеркнул Дональд Трамп в эфире Fox News.

Ранее, 17 октября, Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров он выразил надежду, что Киев не будет нуждаться в поставках крылатых американских дальнобойных ракет «Томагавк».

Продолжение после рекламы