Трамп сделал жесткое заявление о поставках оружия Киеву
Трамп заявил, что не сможет поставлять Киеву все оружие
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет передавать Украине вооружение, если это поставит под угрозу безопасность Соединенных Штатов. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью телеканалу Fox News.
«Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать… Я не могу подвергать опасности Соединенные Штаты», — подчеркнул Дональд Трамп в эфире Fox News.
Ранее, 17 октября, Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров он выразил надежду, что Киев не будет нуждаться в поставках крылатых американских дальнобойных ракет «Томагавк».
В то же время российские власти выступили против передачи Украине американских ракет. Президент РФ Владимир Путин заверил, что любые поставки ракет типа «Томагавк» приведут к их немедленному уничтожению российскими средствами ПВО. Глава государства также подчеркнул, что подобные меры не окажут существенного влияния на ход боевых действий, но могут серьезно осложнить дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.