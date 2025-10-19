В Минцифры выступили с заявлением после слухов о взломе MAX
Распространяемая информация о взломе MAX не соответствует действительности, решили эксперты
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Данные пользователей Госуслуг находятся под надежной защитой — к такому выводу пришли специалисты Министерства цифрового развития РФ после проверки сообщений о возможной утечке информации из мессенджера MAX. Ранее появились публикации о якобы взломе и утечке персональных данных с примерами из 15 записей, в которых фигурировали ID пользователей Госуслуг.
«Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей», — заявили в telegram-канале Минцифры. В ведомстве пришли к выводу, что информация о компрометации данных была сфабрикована.
По данным Минцифры, распространенный в сети «сэмпл» так называемой утечки содержал недостоверные сведения, и его появление не свидетельствует о реальной угрозе для пользователей. Ранее в сети распространялись сообщения о якобы масштабной утечке данных 47 миллионов пользователей мессенджера MAX, однако в компании и эксперты по кибербезопасности опровергли эти сведения, заявив, что опубликованные фрагменты не связаны с реальной базой данных сервиса. Представители MAX подчеркнули, что инфраструктура мессенджера защищена многоуровневыми системами безопасности, а информация об утечке распространяется анонимными источниками и не соответствует действительности.
