В Минцифры выступили с заявлением после слухов о взломе MAX

Данные пользователей Госуслуг находятся под надежной защитой — к такому выводу пришли специалисты Министерства цифрового развития РФ после проверки сообщений о возможной утечке информации из мессенджера MAX. Ранее появились публикации о якобы взломе и утечке персональных данных с примерами из 15 записей, в которых фигурировали ID пользователей Госуслуг.

«Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей», — заявили в telegram-канале Минцифры. В ведомстве пришли к выводу, что информация о компрометации данных была сфабрикована.