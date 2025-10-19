«В ответ на явное нарушение соглашения о прекращении огня ранее сегодня (в воскресенье) ЦАХАЛ начал серию ударов по террористическим целям ХАМАСа в южной части сектора Газа», — говорится в официальном сообщении израильской армии. Пресс-служба уточнила, что удары были нанесены по объектам, которые, по информации разведки, использовались для подготовки атак против израильских граждан и военных.

Ранее, 13 октября, президент США Дональд Трамп подписал соглашение о прекращении военного конфликта между Израилем и Палестиной в секторе Газа. После этого Трамп объявил о том, что третьей мировой войны не будет, о чем писал RT. По словам Трампа, палестинское движение ХАМАС обещало ему разоружиться, однако допустил, что военная операция в секторе Газа может продолжится, если они не выполнят мирные условия. На протяжении нескольких дней стороны соблюдали режим прекращения огня, однако утром 19 октября, по данным ЦАХАЛ, со стороны Газы были зафиксированы обстрелы из минометов и запуск ракет по территории Израиля.