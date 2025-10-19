В России массово дорожают огурцы и помидоры: какие еще продукты могут резко подскочить в цене уже к концу года

С лета 2025 года сильнее всего подорожали огурцы и помидоры Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В России дорожают сезонные продукты, в особенности огурцы и помидоры, что следует из последних данных Росстата. Многие овощи и фрукты продолжать дорожать и дальше. Также к Новому году рискуют подскочить цены и на ряд других продуктов, в том числе красную икру и молочные продукты. А некоторые продукты по типу яиц, сахара и консервов на данный момент, наоборот, подешевели. Поэтому экономисты советуют планировать покупки к Новому году уже сейчас, чтобы не переплачивать в декабре и январе. Подробнее о том, что подорожает к концу году, что уже подорожало, а что можно купить по снизившейся стоимости — в материале URA.RU.

Какие продукты подорожают сильнее всего

По оценке экспертов, наиболее заметный рост цен ожидается в нескольких товарных категориях:

Борщевой набор: картофель, морковь, лук, свекла. К декабрю-январю расходы на хранение и транспортировку этих овощей достигают максимума, что может привести к удорожанию на 15% от осеннего уровня. Однако эти продукты входят в список социально значимых, и государство внимательно следит за их стоимостью. Овощи из теплиц: огурцы и помидоры, выращенные в защищенном грунте, традиционно дорожают зимой. Уже с ноября цены могут вырасти до 30% к концу декабря. Фрукты и цитрусовые: значительная часть фруктов импортируется, поэтому их стоимость зависит от курса валют и внешнеэкономической ситуации. Прогнозируемое подорожание — 10-15%. Молочные продукты и сливочное масло: в условиях дефицита и зависимости от импортных закупок эти категории также могут вырасти в цене.

Продолжение после рекламы

Какие продукты подорожают к концу года Фото: Инфографика URA.RU

Какие продукты лучше купить заранее

Эксперты советуют уже сейчас, в октябре-ноябре, приобретать продукты с длительным сроком хранения. Это поможет не только сэкономить, но и избежать предпраздничной суеты и длинных очередей.

В список товаров, которые выгодно покупать заранее, входят:

консервы для салатов и закусок;

растительное масло, соль, сахар, крупы, специи, мука, майонез;

сухофрукты и орехи;

замороженные полуфабрикаты;

напитки (соки, газированная вода, игристое вино);

шоколад, печенье, мармелад.

К Новому году могут подорожать консервы, в частности красная икра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Покупая эти товары за месяц-два до праздника, можно избежать скачков цен и дефицита. Примером стратегической покупки является красная икра. Несмотря на рекордный вылов лососевых в 2025 году, розничные цены на икру остаются на уровне 9–15 тысяч рублей за килограмм. Это связано с затратами на добычу, переработку и доставку. Эксперты предупреждают: несмотря на относительную стабильность, к Новому году цена на икру может вырасти на 5–10% из-за ажиотажного спроса.

Любителям традиционного салата «селедка под шубой» рекомендуется приобрести селедку в ноябре. К концу года спрос на пресервы возрастает, что приводит к росту цен на 10–12%.

Алкогольные напитки также целесообразно покупать заранее. В октябре-ноябре ассортимент шире, а цены ниже. Перед Новым годом ожидается не только скачок цен из-за спроса, но и возможное повышение акцизов, особенно на импортный алкоголь.

Какие продукты можно купить в последнюю очередь

Свежие фрукты, готовые торты и пирожные, а также охлажденные мясные и рыбные полуфабрикаты логично приобретать непосредственно перед праздником. Эти продукты имеют ограниченный срок хранения и требуют особых условий.

К концу года цены на мясо и рыбу могут вырасти на 10%. Однако резких скачков в этих категориях не ожидается. Сахар и хлеб должны остаться относительно стабильными в цене.

Какие продукты подорожали с лета

С лета подорожали огурцы и помидоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным Росстата, с конца июля 2025 года килограмм огурцов подорожал почти на 20 рублей — с 112,83 до 131,06 рубля. Помидоры также существенно прибавили в цене: если летом их можно было приобрести по 176 рублей за килограмм, то к октябрю цена выросла до 191 рубля. Эксперты отмечают, что этот рост был ожидаемым: сезон открытого грунта для этих культур заканчивается в августе-сентябре, и на рынке остается преимущественно тепличная продукция.

По остальным категориям продовольственных товаров изменения менее заметны. Баранина подорожала на пять рублей (с 813 до 818 рублей), свинина — на 10 рублей (с 389 до 399 рублей), говядина — на 15 рублей (с 647 до 662 рублей). По крупам, маслу, чаю и молоку цены остались практически на прежнем уровне, отмечаются лишь незначительные колебания.

Продолжение после рекламы

Какие продукты подорожали Фото: Инфографика URA.RU

Какие продукты дорожают сейчас

Бананы попали в список подорожавших продуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России с 7 по 13 октября 2025 года наблюдался заметный рост цен на отдельные категории продуктов питания. По данным, опубликованным на официальном сайте Росстата, больше всего за неделю подорожали помидоры и огурцы: их стоимость увеличилась на 5,8% и 4,1% соответственно. В то же время индекс потребительских цен с начала года достиг 4,72%, а за отчетный период зафиксирован прирост на 0,21%.

Рост цен на плодоовощную продукцию связан с сезонными колебаниями и логистическими особенностями поставок, поясняют в Росстате. «За неделю индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию вырос в среднем на 1,6%. В первую очередь это связано с окончанием сезона сбора урожая и сокращением предложения продукции отечественного производства», — говорится в аналитике «Парламентской газеты».

Кроме помидоров и огурцов, в течение недели ощутимее всего подорожали яйца и белокочанная капуста — на 2,2% и 1,1% соответственно. Картофель стал дороже на 1%, бананы — на 0,9%, столовая свекла — на 0,3%, а репчатый лук — на 0,1%.

Какие продукты на данный момент подешевели

На фоне роста цен на другие продукты, яйца в России заметно подешевели. По данным Росстата, стоимость яиц снизилась более чем на 20%. В магазинах экономкласса десяток яиц можно приобрести за 32–35 рублей.

Среди других продуктов зафиксировано снижение цен на сахар-песок — на 0,6%, мясные консервы для детского питания — на 0,4%, маргарин и печенье — на 0,3%. Также подешевели колбасы полукопченые и варено-копченые, яблоки и рис — на 0,2%, а также свинина, сосиски, сардельки, молоко пастеризованное, сметана и сливочное масло — на 0,1%.

Какие продукты дешевеют Фото: Инфографика URA.RU

Как подготовиться к новогодним покупкам

Экономисты советуют составить список необходимых продуктов заранее, уделяя особое внимание товарам с длительным сроком хранения. Планирование покупок на октябрь-ноябрь позволит избежать ажиотажного спроса и сэкономить семейный бюджет.

Советы для покупателей:

Покупать продукты длительного хранения заранее.

Следить за акциями и скидками в магазинах и на маркетплейсах.

Избегать покупок в последние дни декабря — в это время цены традиционно максимальны.

Проверять сроки годности при покупке товаров впрок.

Экономические причины подорожания

В России отмечается снижение цен на яйца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рост цен на продукты к началу 2026 года будет обусловлен сочетанием макроэкономических и сезонных факторов, отметила экономист Светлана Ильяшенко в беседе с MK.RU. Среди них — инфляция, повышение издержек производителей, рост затрат на сырье, энергоресурсы, логистику, оплату труда и маркетинг.

Продолжение после рекламы

Кроме того, традиционный предновогодний ажиотаж способствует тому, что ритейлеры поднимают цены на самые востребованные товары: алкоголь, деликатесы, сладости и подарки. На ситуацию влияет и ожидаемое повышение налогов.

Влияние внешних факторов

На стоимость продуктов в России влияет не только внутренняя инфляция, но и внешнеэкономические условия, сообщил доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой». Торговые пошлины США, обсуждение новых санкций, сложности с международными расчетами и логистикой — все это оказывает давление на цены. Особенно это касается импортных овощей, фруктов, молочных продуктов.

Главный фактор роста цен на овощи и фрукты

Овощи и фрукты могут подорожать из-за сезонности Фото: Илья Московец © URA.RU

Сезонность традиционно оказывает значительное влияние на стоимость овощей. По мере завершения сбора урожая на открытом грунте предложение свежих овощей сокращается, а на прилавках преобладает тепличная продукция, себестоимость которой выше. Это объясняет заметный рост цен на огурцы и помидоры во второй половине года.

Эксперты советуют обращать внимание на сезонность при покупке овощей и фруктов. В период массового сбора урожая цены минимальны, и это лучшее время для заготовок. С наступлением холодов ассортимент свежей продукции сокращается, а стоимость растет.