В Петербурге суд арестовал женщину, выбросившую младенца в мусорку
19 октября 2025 в 20:53
Фото: © URA.RU
Суд в Петербурге арестовал женщину, бросившую младенца в коляске возле мусорок. Она будет в СИЗО до 15 декабря. Яна Шпаковская сказала, что не желала ребенку зла, а совершила это из-за тяжелых жизненных обстоятельств.
