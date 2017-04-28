Южноуральский мэр попал под уголовку за кумовство

17:04 28 апреля 2017 1

В СК РФ по Челябинской области расследуют дело мэра Кропачево Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Кропачево Ашинского района Галимьян Гайнетдинов стал фигурантом уголовного дела по превышению полномочий по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области, в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлению обвинения.

По версии следствия, в 2014 году Гайнетдинов предоставил в социальный найм своему родственнику квартиру в Кропачево. Стоимость квартиры составила 700 тыс. рублей. При этом родственник не являлся малоимущим и в жилье не нуждался.

В администрации Кропачево проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.