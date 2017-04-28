{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 апреля 2017
27 апреля 2017
17:04  28 апреля 2017 1

Южноуральский мэр попал под уголовку за кумовство

Шишков Владимир. Следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
В СК РФ по Челябинской области расследуют дело мэра КропачевоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Кропачево Ашинского района Галимьян Гайнетдинов стал фигурантом уголовного дела по превышению полномочий по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области, в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлению обвинения.

По версии следствия, в 2014 году Гайнетдинов предоставил в социальный найм своему родственнику квартиру в Кропачево. Стоимость квартиры составила 700 тыс. рублей. При этом родственник не являлся малоимущим и в жилье не нуждался.

В администрации Кропачево проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров