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28 апреля 2017
27 апреля 2017
26 апреля 2017
19:11  28 апреля 2017 3

В Ханты-Мансийске придется по-новому платить за услуги ЖКХ. Считать деньги будет человек с сомнительной биографией

Клипарт., счетчик воды
Показания счетчиков и плату за коммуналку в Ханты-Мансийске теперь уполномочена принимать лишь фирма, подконтрольная чиновникамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Ханты-Мансийска установила единственного официального оператора, уполномоченного принимать показания коммунальных счетчиков и собирать оплату за услуги ЖКХ. Теперь данные следует передавать только в ОАО «Информационно-расчетный центр» (100% принадлежит горадминистрации). Этим решением власти объявили незаконной работу компании «ИнфоЮгра», конкурента «ИРЦ».

В администрации решение объясняют переходом на новую систему «ГИС ЖКХ». «ИРЦ» является единственным зарегистрированным оператором в новой системе и имеет необходимую лицензию для работы, в отличие от «Инфо-Югра».

По версии представителя «ИнфоЮгра» Александра Скрытника, всеми необходимыми лицензиями компания владеет и уходить с рынка услуг не собирается. «Мы не совсем понимаем причину столь резких перемен в системе „ГИС ЖКХ“. Мы зарегистрировались, всем необходимым для работы мы владеем, работаем качественно», — комментирует Скрытник.

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Нусинов стал инноватором

В «ИРЦ» при этом заявляют, что «ИнфоЮгра» им никакой не конкурент, так как фирма не является оператором по начислению коммунальных платежей. «„ИнфоЮгра“ не имеет право заниматься той деятельностью, которой занимается. Они имеют право заниматься только техническими вопросами, в договоре это четко указано», — парирует заместитель генерального директора «ИРЦ» Олег Черников.

В февраля 2017 года «ИРЦ» возглавил Владислав Нусинов. Назначить управленца с сомнительной биографией решил совет директором компании с подачи муниципальной власти. До этого времени Нусинов занимал пост генерального директора бюджетного учреждения ХМАО «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ). Там он работал до марта 2016 года, а после коррупционного скандала написал заявление об увольнении.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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