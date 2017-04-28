19:35 28 апреля 2017 3

Веллер устроил погром в студии, но не считает, что должен извиняться ФОТО: скрин видео YouTube

Писатель Михаил Веллер рассказал о причинах инцидента в эфире радиостанции «Эхо Москвы», когда он оскорбил ведущую Ольгу Бычкову, облил ее водой из кружки и покинул студию. Он признался, что происшествие стало для него «абсолютно неожиданным и крайне горьким».

«Желающие могут смотреть ролик в Интернете, как ведущей глубоко плевать на мнение гостя, которое он собрался изложить слушателям, а гость взрывается и уходит весьма экспрессивно. Да-да, что-то куда-то летело и характеристика звучала», — цитирует Веллера РИА «Новости».

По мнению писателя, если гость передачи «говорит интересно и содержательно — профессионализм журналиста заключается в том, чтобы не мешать, пока он не нужен».

Веллер также заявил, что его ноги на «Эхе Москвы» не будет до тех пор, пока сотрудники радиостанции не принесут ему извинения за оскорбительное поведение ведущей.

Накануне в эфире программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» Веллеру не понравилось, что ведущая перебивала его. Писатель вырвал из стола микрофон, вылил содержимое кружки в Бычкову, назвал ее «тупой скотиной», после чего покинул студию. Руководство «Эха Москвы» объявило, что приостанавливает сотрудничество с Веллером, пока он не извинится перед ведущей.

Писатель заявил «Национальной службе новостей», что подготовит письменный ответ «Эху Москвы» на произошедшую ситуацию.