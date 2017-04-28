22:49 28 апреля 2017 2

Максим Решетников ведет диалог с главами территорий с позиции силы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников призвал к сотрудничеству правителей территорий региона. Руководителей муниципалитетов предупредили, что они должны сохранять политическую стабильность в Пермском крае и дать отпор «деструктивным силам».

В пятницу, 28 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников принял участие в работе XI съезда Совета муниципальных образований Пермского края в селе Усть-Качка. Помимо руководителей территорий в зале собрались депутаты Госдумы и Заксобрания, члены правительства региона, гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана, Иркутской и Кировской областей.

Во вступительном слове Решетников был представлен собравшимся как глава Пермского края, а не «врио». Прозвучал гимн России, после чего все присели на места. Однако Решетникова не пригласили на трибуну — первым себе позволил выступить председатель Совета — глава Пермского района Александр Кузнецов.

Роман Кокшаров (справа) позаботился о докладчике Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На пути к трибуне Кузнецов приобнял вице-премьера, министра территориального развития Романа Кокшарова и что-то ему сказал. Чиновник тут же вскочил с места и налил воды в бокал выступающему. Зал разразился смехом.

Доклад Александра Кузнецова длился больше 40 минут. Председатель Совета стал бодро рассказывать о деятельности организации в 2016 году — сколько раз собирались, как провели туристическую спартакиаду сельских поселений. Отметил, что в этом году по инициативе властей региона территориям выделили дополнительно 1,4 млрд рублей. «На моей памяти это первый случай выделения столь значительной суммы. Огромное вам спасибо от всех муниципалов!» — обратился Кузнецов к врио губернатора. Раздались аплодисменты.

Далее Кузнецов заговорил о проблемах: территориям не хватает денег и экономической свободы. «Времена Конфуция, когда людей можно держать в сытости и глупости, прошли, дорогие коллеги!» — заявил докладчик.

«Вам на сладкое я оставил горькое!» — так Кузнецов напомнил коллегам о долгах перед «Газпромом», сумма которых составляет уже почти три млрд рублей. Председатель Совета добавил, что задача глав территорий сегодня не только добиваться погашения долгов за газ, но еще и обеспечивать экономический рост муниципалитетов и политическую стабильность в регионе. «Нельзя допустить, чтобы на долгах за газ спекулировали деструктивные силы!» — предупредил Кузнецов.

Александр Кузнецов показал себя хозяином на съезде Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Затем председатель Совета решил предоставить слово «губернатору Пермского края», но тут же понял, что поторопился. «Исполняющему обязанности!» — добавил Кузнецов.

Максим Решетников вышел на трибуну и с ухмылкой на лице посетовал, что Кузнецов «на правах хозяина» поставил свой доклад первым и уже высказался по многим вопросам, которые собирался поднять глава региона.

«Для меня важна эта встреча, поскольку мы впервые встречаемся со всеми вами и можем поговорить о существующих проблемах. Каждого из вас я расцениваю как стратегического партнера», — заявил Решетников.

Ранее он встречался с главами в администрации региона, но в куда более узком кругу. Его выступление внешне напомнило знакомства с активом «Единой России», которые врио губернатора проводит в рамках участия в праймериз. Однако очевидно, что в данном случае волнение у главы региона отсутствовало. Он говорил очень размеренно и без энтузиазма, почти не жестикулировал и не пытался понравиться публике.

Решетников докладывал более получаса и в какой-то момент понял, что речь затянулась. «Я, может быть, говорю долго, но я расцениваю свое выступление не как общеполитическое, а в качестве рабочего совещания», — отметил глава региона. Традиционно он рассказал о своем видении развития дорожного строительства, здравоохранения и образования, тоже остановился на долгах за газ. Большинство собравшихся в зале вели себя молча и были сосредоточены на докладчике.

1/16 Знакомство с новым главой региона потребовало от публики предельной концентрации Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

После выступления Решетникова был объявлен получасовой перерыв. В отдельную комнату на беседу к врио губернатора пригласили глав городских округов. На входе стояли Роман Кокшаров и еще несколько человек, поэтому никто посторонний не посмел заглянуть внутрь.

После перерыва Решетников уехал. Но на заседание Совета вернулись далеко не все — зал на четверть опустел. Дискуссию о своих проблемах руководители территорий продолжили уже без главы региона и высокопоставленных чиновников.

Любопытный нюанс: перед началом мероприятия были замечены беседующими депутат Госдумы Дмитрий Скриванов и советник главы региона Анатолий Маховиков. Еще несколько месяцев назад они находились по разные стороны баррикад: первый был главным оппонентом прежнего губернатора Виктора Басаргина, а второй возглавлял его администрацию.