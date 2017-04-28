23:59 28 апреля 2017 0

Баскетболистки УГМК в одном шаге от чемпионства ФОТО: пресс-служба БК УГМК

Баскетболистки УГМК обыграли курское «Динамо» в четвертом матче финальной серии за титул чемпиона России. Игра завершилась со счетом 82:75 в пользу «лисиц». За ожесточенным противостоянием с трибун наблюдали вице-спикер свердловского Заксобрания Владимир Власов, президент ХК «Динамо-Строитель», директор фестиваля «Старый Новый Рок» Евгений Горенбург и вице-президент УГМК Игорь Кудряшкин. Он особенно переживал за команду, перебирая четки в руках до начала матча, а во время игры топал ногами, кричал и вскакивал с места в самые напряженные моменты игры.

В финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женских команд впервые за долгие годы есть интрига, 10-кратный чемпион России БК УГМК — не явный фаворит «золотой» серии. Первые матчи состоялись в Курске, там команды обменялись победами. Накануне в ДИВСе прошел третий матч, в котором «лисицы» проиграли, по сути, уже в первой четверти, а игра завершилась со счетом 62:78 в пользу «Динамо», и счет в серии стал 2:1 в пользу курской команды.

Начало четвертого матча напоминало сценарий предыдущей игры. «Лисицы» не справлялись как с атакой, так и с обороной. Поэтому при счете 3:11 в пользу гостей наставник УГМК Олаф Ланге вынужден был взять тайм-аут, впрочем, это не помогло. Баскетболистки «Динамо» продолжили забрасывать мячи в кольцо хозяек площадки. За минуту до конца первой десятиминутки гости вели с двукратным преимуществом, — 11:22, а завершилась четверть со счетом 13:24 в пользу «Динамо».

В начале второй четверти баскетболистки УГМК допустили несколько нелепых потерь, что позволило соперницам набрать еще 6 очков. Но серия точных бросков от Натальи Виеру, «трешка» Евгении Беляковой и проход Дайаны Таурази с фолом вернули в игру интригу, — 28:30. За 3,5 минуты до конца игрового отрезка УГМК впервые в этом матче вышел вперед (31:30), а завершилась четверть со счетом 41:38 в пользу «лисиц».

На протяжении всего матча баскетболистки вели себя достаточно агрессивно, что привело к большому количеству фолов с обеих сторон. Хозяева, порой, были недовольны решением судей, отчего страсти кипели не только на паркете, но и на трибунах.

Настоящая драма развернулась в заключительной четверти, когда к середине игрового отрезка счет на табло сравнялся, — 67:67. «Лисицы», понимая, что проигрыш в этом матче грозит им потерей титула чемпиона России, крепко вцепились в игру, и всеми силами начали дожимать «Динамо». Последние две минуты игры весь зал стоя поддерживал УГМК, который в итоге все же вырвал победу в этом матче, — 82:75. Как признался после игры главный тренер «лисиц» Олаф Ланге, финальная серия этого сезона стало сложнейшей за время его руководства.

«За мои 5 лет это самый сложный, самый напряженный финал. Тот факт, что каждая команда проиграла одну домашнюю игру, лишь подтверждает, что это очень напряженная серия. Также говорят, что серия не начнется, пока команда, которая играет дома, не проиграет матч. Только тогда начинается настоящее сражение. Сегодня была довольно жесткая игра, она была уровня Евролиги. Обычно в российском чемпионате нам не дают даже касаться друг друга, а сегодня была настоящая бойня, в которой мы чуть не убили друг друга», — сказал Олаф Ланге.

Финальная серия продолжается до трех побед одной из команд, сейчас счет в серии равный, — 2:2. Чемпион России определится 1 мая в Курске. У «Динамо» и УГМК будет два дня на подготовку, шансы на победу есть у каждой команды. Победит тот, кто учтет все ошибки и справится со своими эмоциями.