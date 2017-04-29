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29 апреля 2017
28 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:01  29 апреля 2017 0

Екатеринбург встал в пробках из-за перекрытого центра города

Пробка на Серовском тракте. Нижний Тагил, пробка
Движение очень плотноеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбург в субботу, 29 апреля, с 9.30 перекрыт проспект Ленина от улицы Московской до Луначарского — проводится эстафета «Весна Победы». Утром машин было не так много, однако к обеду выбравшиеся в центр автомобилисты встали в пробки.

Сервис Яндекс.Пробки зафиксировал повышенную загруженность на улицах Восточной, Малышева, Луначарского, Челюскинцев и Московской. На некоторых дорогах пробки оцениваются в 10 баллов.

Скрин Яндекс. Пробки

В администрации города напоминают, что перекрытие участка проспекта Ленина от улицы Московской до Луначарского снимут в 14.30. Выбирайте пути объезда.

Екатеринбуржцы в социальных сетях возмущаются происходящим. «Почему бегунам не бегается на стадионе? Почему из-за одного мероприятия нужно треть города парализовать?» — недоумевают горожане. «Что за любовь такая бегать в центре города и ради 200-300, да порой даже 1000, перекрывать центр города? Взяли и отправили их на Уралмаш или стадион!» — поддерживают другие, отмечая, что подобные забеги, из-за которых страдают все, вызывают негатив у горожан.

Татьяна Трушина
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