18:35 29 апреля 2017 0

Владимир Якушев считает субботники полезным наследием СССР Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В этом году Тюмень стала местом проведения самого оригинального и статусного субботника на территории УрФО. Региональные власти изначально поставили перед собой задачу удивить, и загодя начали информировать земляков, как о самом мероприятии, так и о дополнительных программах. Поскольку 2017 год — год экологии, то и субботник стал экологическим. А чтобы привлечь больше тюменцев, его превратили в квест, в котором команды соревновались, посещая разные площадки.

Самые статусные персоны Тюменской области в квесте не участвовали. Губернатор Владимир Якушев вышел на субботник в сквере «Юность» в тюменском районе «Маяк». Компанию ему составили вице-губернатор Сергей Сарычев, глава администрации Тюмени Александр Моор и несколько десятков депутатов областной и городской дум во главе со спикером регионального парламента Сергеем Корепановым.

Убирая мусор и прошлогоднюю листву, Якушев «без отрыва от процесса» пообщался с прессой. Субботники губернатор назвал полезным советским наследием. «Не все, что „прилетает“ из Советского Союза, плохо, — образно выразился Якушев. — Сами же видите, какой город был и какой становится прямо на глазах».

1/13 Владимир Ульянов (слева) убирает прошлогоднюю листву Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские випы не только убирали листву и мусор, но и посадили в сквере 30 молодых сосенок. Заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев рассказал, что саженцы предоставила компания «Запсибгазпром». Деревца росли на территории, определенной под застройку, и город предложил не уничтожать их, а использовать на субботнике. «Там целое поле, как питомник, заросло такими сосенками, — рассказал Афанасьев. — Нам, может быть, их еще и на следующий год хватит».

Последнее дерево губернатор Якушев садил вместе с главным единороссом области Андреем Артюховым, депутатом облдумы от «Справедливой России» Сергеем Моревым, думским либерал-демократом Артемом Зайцевым и коммунисткой Тамарой Казанцевой. Руководила процессом «красная леди», которую участники субботника хором хвалили, как главного специалиста в посадке деревьев. Сосенку назвали «деревом дружбы», и Казанцева предложила пометить ее, как «дерево губернатора», но глава области это предложение не поддержал.

В это время на других площадках за массовость отвечала приглашенная звезда тюменского субботника Анна Семенович. Еще накануне была интрига: прилетит ли певица в город (в своем аккаунте в Инстаграме она пожаловалась на сильную простуду). Тем не менее, артистка проехала по тем точкам города, где собиралось особенно много участников субботника — в Гагаринский парк, к Тюменскому индустриальному университету, в микрорайоны Преображенский и Ямальский. В микрорайоне Ямальский-1 Анна Семенович посадила свое именное дерево.

На каждой из этих точек собиралось более ста человек, Семенович раздавала семена, саженцы, мороженое и автографы. Всюду, куда приезжала звезда, «была атмосфера общего счастья», заверил наше агентство организатор акции «Экологические игры» Роман Рзаев.