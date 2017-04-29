{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 апреля 2017
28 апреля 2017
27 апреля 2017
18:35  29 апреля 2017 0

Главный субботник УрФО прошел за пределами Свердловской области. Губернатор объединил все партии, а горожане следили за движениями Анны Семенович. ФОТО

ВИП-субботник. Тюмень, субботник, якушев владимир
Владимир Якушев считает субботники полезным наследием СССРФото: Николай Бастриков © URA.RU

В этом году Тюмень стала местом проведения самого оригинального и статусного субботника на территории УрФО. Региональные власти изначально поставили перед собой задачу удивить, и загодя начали информировать земляков, как о самом мероприятии, так и о дополнительных программах. Поскольку 2017 год — год экологии, то и субботник стал экологическим. А чтобы привлечь больше тюменцев, его превратили в квест, в котором команды соревновались, посещая разные площадки.

Самые статусные персоны Тюменской области в квесте не участвовали. Губернатор Владимир Якушев вышел на субботник в сквере «Юность» в тюменском районе «Маяк». Компанию ему составили вице-губернатор Сергей Сарычев, глава администрации Тюмени Александр Моор и несколько десятков депутатов областной и городской дум во главе со спикером регионального парламента Сергеем Корепановым.

Убирая мусор и прошлогоднюю листву, Якушев «без отрыва от процесса» пообщался с прессой. Субботники губернатор назвал полезным советским наследием. «Не все, что „прилетает“ из Советского Союза, плохо, — образно выразился Якушев. — Сами же видите, какой город был и какой становится прямо на глазах».

1/13
Владимир Ульянов (слева) убирает прошлогоднюю листву Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские випы не только убирали листву и мусор, но и посадили в сквере 30 молодых сосенок. Заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев рассказал, что саженцы предоставила компания «Запсибгазпром». Деревца росли на территории, определенной под застройку, и город предложил не уничтожать их, а использовать на субботнике. «Там целое поле, как питомник, заросло такими сосенками, — рассказал Афанасьев. — Нам, может быть, их еще и на следующий год хватит».

Последнее дерево губернатор Якушев садил вместе с главным единороссом области Андреем Артюховым, депутатом облдумы от «Справедливой России» Сергеем Моревым, думским либерал-демократом Артемом Зайцевым и коммунисткой Тамарой Казанцевой. Руководила процессом «красная леди», которую участники субботника хором хвалили, как главного специалиста в посадке деревьев. Сосенку назвали «деревом дружбы», и Казанцева предложила пометить ее, как «дерево губернатора», но глава области это предложение не поддержал.

В это время на других площадках за массовость отвечала приглашенная звезда тюменского субботника Анна Семенович. Еще накануне была интрига: прилетит ли певица в город (в своем аккаунте в Инстаграме она пожаловалась на сильную простуду). Тем не менее, артистка проехала по тем точкам города, где собиралось особенно много участников субботника — в Гагаринский парк, к Тюменскому индустриальному университету, в микрорайоны Преображенский и Ямальский. В микрорайоне Ямальский-1 Анна Семенович посадила свое именное дерево.

На каждой из этих точек собиралось более ста человек, Семенович раздавала семена, саженцы, мороженое и автографы. Всюду, куда приезжала звезда, «была атмосфера общего счастья», заверил наше агентство организатор акции «Экологические игры» Роман Рзаев.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров