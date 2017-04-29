Популярные интернет-блогеры вывели молодежь на уборку Москвы. ФОТО

20:27 29 апреля 2017 2

Блогеры убедили ребят привести в порядок столичные парки Фото: URA.RU

Популярные интернет-блогеры вместе со своими фанатами приняли участие в субботней уборке парков в Москве. Звездам YouTube удалось убедить поклонников принять участие в во всероссийской акции «Зеленая Россия».

Звезды Интернета, среди которых, например, блогер Николай Соболев, на YouTube канал которого подписано свыше 2,5 миллионов человек, взяли в руки лопаты, грабли, мусорные мешки, чтобы прибрать сад Эрмитаж и парк Горького. Помочь кумирам вышли сотни молодых людей. Молодежь не только быстро и качественно прибрала парки, но и повеселилась. В Instagram под хэштогом #насубботник залито уже больше трех тысяч фотографий и селфи довольных ребят.

«Я всегда фоткаться готов», — с улыбкой рассказал журналист телеканала «Вести» Соболев.

Поддержали акцию и в Подмосковье. Там всем желающим раздали полтора миллиона саженцев — это сосна, дуб, ель. В преддверии 9 мая будет высажен «лес Победы».

1/7 Молодежь была рада увидеть кумиров и прибрать родной город ФОТО: URA.RU

Также в эту субботу в Москве стартовала инициатива «Красная гвоздика». Любой желающий мог изготовить на специальном стенде значок, который символизирует признание заслуг и желание помочь ветеранам боевых действий во время Великой Отечественной войны, войн на Северном Кавказе, в Афганистане. Уже с первого мая значки появятся в продаже. Деньги пойдут на покупку лекарств и медицинского оборудования для ветеранов.