Названа главная цель в зоне СВО до наступления холодов

Освобождения Купянска и Красноармейска — главная цель российских военных до наступления холодов. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Думаю, да (постараются освободить до холодов, — Прим. ред.), судя по развитию событий на этих участках, ребята постараются. Эти города (Купянск и Красноармейск,— Прим. ред.) — приоритет. Нужно будет еще зачистку провести — много работы», — сказал Дандыкин.