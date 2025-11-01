Силовики устроили рейд в тульском поселке, 35 человек увезли в военкомат

22 человека получили административные штрафы за уклонение от воинского учета Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В поселке Плеханово Тульской области прошел крупный рейд. Центральным элементом рейда стала проверка соблюдения законодательства о воинской обязанности. В военкомат были доставлены 35 местных жителей.

«Масштабный рейд силовиков в цыганском поселке под Тулой: 35 человек увезли в военкомат», — пишет telegram-канал «База». Из них 22 человека получили административные штрафы за уклонение от воинского учета. Остальные 13 человек были направлены на медкомиссию.