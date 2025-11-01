Москвичам рассказали, как получить работу в крупной компании

Акция проводилась в шести крупных торговых центрах Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более двух тысяч москвичей узнали, как устроиться в Ozon fresh. Карьерные консультации с HR-специалистами компании прошли в рамках оффлайн-акции «Достань цель из долгого ящика». Как пояснили URA.RU в пресс-службе маркетплейса, целью мероприятия было рассказать потенциальным сотрудникам, как успешная карьера в надежной компании помогает достигать личных целей.

«Слоган „Доставляем к цели“ отражает философию нашей команды. Сервис доставки свежих продуктов делает акцент на быстрой доставке из дарксторов — буквально за 15-30 минут. Это возможно благодаря слаженной работе всех сотрудников и курьеров-партнеров, ведь мы стремимся создать выгодные условия для каждого. Человек приходит в команду с личной целью, и у самой компании тоже есть масштабные стремления. Но мы знаем, что вместе все складывается быстрее», — рассказала руководитель направления по HR-бренду, подбору и обучению Ozon fresh Анастасия Левкина.

Акция проводилась в шести крупных торговых центрах Москвы: «Коламбус», «Саларис», «Хорошо!», «Город Лефортово», «Щелковский» и «Гагаринский». В течение трех дней посетителей ТЦ встречал брендированный стенд Ozon fresh в форме большого ящика. Каждый желающий мог отсканировать QR-код, перейти на специальный лендинг и выбрать цель: карьера, семья, финансы, хобби, баланс. Далее участник узнавал, как работа в Ozon fresh помогает добиваться целей, получал брендированный подарок и быструю карьерную консультацию.

