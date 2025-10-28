Ушел из жизни Мухич: как боролся до последнего за жизнь актер из «Полицейского с Рублевки»

Попову на момент смерти было 39 лет Фото: Артем Геодакян/ТАСС

На 41-м году жизни скончался российский актер, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», Роман Попов. Он долгое время боролся с раком головного мозга, который был диагностирован у него еще в 2018 году. После семи лет ремиссии болезнь вернулась в более тяжелой форме. В начале октября актер был госпитализирован, впал в кому и так и не пришел в сознание.

Роман Попов приобрел широкую популярность после исполнения одной из ключевых ролей в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки». Кроме того, актер принимал участие в создании многожанрового проекта «Рассмеши меня», а также входил в число резидентов известного телепроекта «Comedy Club». Что известно об его жизни, проблемах со здоровьем и карьере в кино — в материале URA.RU.

Родился на Украине в семье биологов

Попов в два года переехал с семьей в Россию Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в небольшом украинском городе Конотоп. Его родители были биологами-экологами, и когда Роману исполнилось два года, семья решила перебраться в Россию. Их новым домом стала Йошкар-Ола — столица республики Марий Эл. Здесь прошло детство будущего актера: Попов рос любознательным и творческим мальчиком, однако в ранние годы страдал от неуверенности в себе. Особое волнение ему придавала врожденная картавость, из-за которой он комплексовал и в школьные годы, и позже.

Оставил мечту стать актером из-за картавости

По окончании школы Роман мечтал о сцене и актерстве, поэтому попытался поступить в ГИТИС, однако не прошел до финального экзамена — слишком остро ощущал свою «нестандартную» речь и сомневался в будущем в профессии актера. В результате он выбрал другой путь и поступил на психологический факультет Марийского педагогического института. Но и тут увлечение сценой победило: вуз дал ему возможность выступать в команде КВН, где Попов полностью раскрылся как артист.

Карьера в Comedy Club

Впервые на сцену Comedy Club Попов вышел в 2013 оду Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Попов изначально не планировал строить карьеру в кино: его путь к телеэкранам начался через юмористическую сцену. После переезда в Сочи и успешных выступлений в КВН, Попов вместе со сценаристом Оганесом Григоряном создал дуэт «20:14. Город Сочи». Их энергичные выступления принесли дуэту популярность среди сочинской публики, а победа в конкурсе «Золотой микрофон» открыла двери к более широкой аудитории.

В 2011 году актеры отправились в Москву, где сняли комнату в хостеле и подали заявки сразу в несколько телевизионных шоу. Прорывом для Попова стала победа в третьем сезоне «Камеди Баттл». В финале их номер был признан лучшим, а сам Роман запомнился зрителям искренним обаянием и своеобразной речью. Этот успех позволил попасть в основной состав «Comedy Club» — самого популярного юмористического проекта страны.

Впервые на сцену «Comedy Club» Роман вышел в 2013 году под псевдонимом «Картавый», сделав свою картавость не недостатком, а узнаваемой «фишкой». Постепенно он стал заметной фигурой в стендап- и юмористическом движении. Затем последовали приглашения на ТВ — в шоу «Не спать!» на ТНТ и радиошоу «НЕБУДНИ SHOW» на Comedy Radio.

Вход в мир кино и сериалов

Попов прославился благодаря роли в сериале «Полицейский с рублевки» Фото: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

Зрительская любовь к образу «Картавого» привлекла внимание продюсеров и сценаристов. Одним из ключевых людей для Попова стал сценарист Илья Куликов, который пригласил актера на пробные съемки нового комедийного сериала «Полицейский с Рублевки». Там Роман получил свою главную роль — следователя Игоря Мухича.

Успех первого сезона (2016) был оглушительным: сериал сразу стал хитом, а роли его персонажей — цитируемыми. Попова боготворили миллионы зрителей, а фраза «Это же Мухич!» разлетелась в мемы. Благодаря этому проекту актер открыл для себя мир кино как особое поле творчества: он снимался в новых сезонах, спин-оффах и полнометражных фильмах по мотивам «Рублевки». Кроме того, Попов сыграл в нескольких десятках других проектов — «Каникулы президента», «Девушки бывают разные», «Детективное агентство Мухича» и других.

Фильмография: от комедии до детектива

За девять лет карьеры в кино Попов снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Вот наиболее важные проекты:

Основные роли:

"Полицейский с Рублевки"(2016–2022) — все сезоны, новогодние спецвыпуски и отдельные фильмы (2 части "Новогодний беспредел")

"Полицейский с Рублевки в Бескудниково" (2017)

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"(2018) и "Новогодний беспредел 2" (2019)

Другие заметные фильмы:

"Каникулы президента" (2018)

"Девушки бывают разные"** (2019) — Попов сыграл одну из самых сложных ролей, перевоплотившись в женщину

"БУМЕРанг" (2021)

"Дракулов" (2021)

"Казанова в России. Тайная миссия" (2021)

"Любовь в нерабочие недели" (2020)

"Любовь в рабочие недели" (2021)

"Убить босса" (2021)

"Ботан и супербаба" (2022)

"Детективное агентство Мухича" (2022)

Недавние и последние работы:

Несмотря на ухудшающееся состояние, Попов старался участвовать в новых проектах хотя бы в небольших эпизодах. Его работа в фильмах «Красный 5», «Три друга, клад и матрос Кошка», «УничтоЖанна» и «Папу маме заверни» стали одними из заключительных страниц в его фильмографии. Также были запланированы к релизу картины «Остаться друзьями», «Письмо Деду Морозу» и «Большой человек».

Почему прекратил сниматься

В 2018 году у Романа был диагностирован рак головного мозга (астроцитома 3-й степени). После успешного курса лечения и ремиссии он семь лет продолжал творческую деятельность, но летом 2025 года болезнь вернулась в более тяжелой форме. Из-за ухудшения здоровья — потери зрения, частичной парализации, сильных головных болей и судорог — актеру пришлось сократить работу.

К осени 2025 года Попов практически полностью ослеп, и даже при огромном желании работать, сниматься становилось невозможно. Последние роли были сняты уже параллельно с тяжелым лечением, что было невероятно трудно и физически, и морально.

Проблемы со здоровьем

В 2018 году Роману Попову поставили страшный диагноз — астроцитома третьей степени (злокачественная опухоль головного мозга). Ему потребовалась сложнейшая операция, реабилитация и длительное лечение, большая часть из которого проходила за границей. Врачи объявили о ремиссии в 2019 году, и следующие семь лет стали для него подарком: он снимался, радовал зрителей, строил дом и растил детей. Однако летом 2025 года болезнь вернулась: опухоль появилась снова, теперь уже в нескольких частях мозга. Новое лечение дало тяжелые побочные эффекты — актер почти полностью потерял зрение, у него начались судороги и частичная потеря подвижности.

Личная жизнь

Основой и опорой Попова всегда была его семья. Со своей будущей женой Юлей он познакомился еще в школе, спустя много лет они снова встретились и в 2007 году поженились. Юлия работала на телевидении и радио, однако посвятила себя дому и детям. У супругов родились трое детей: сын Федор, дочь Елизавета и младшая Марта. Появление Марты совпало с первым тяжелым испытанием в жизни семьи — у Романа диагностировали опухоль мозга.

Последние дни перед смертью

Как сообщил telegram-канал Shot, за более чем две недели до смерти Роман Попов находился в коме. 11 октября состояние актера внезапно ухудшилось, после чего его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию и прооперировали. После оперативного вмешательства Попов впал в кому, из которой так и не вышел.

Семья артиста была вынуждена выставить на продажу свой загородный дом в Подмосковье для оплаты дорогостоящего лечения. Поскольку опухоль оказалась неоперабельной, Попов пытался облегчить свое состояние с помощью медикаментов, которые доставляли из-за рубежа. Одна упаковка препаратов, рассчитанная на месяц, обходилась в 850 тысяч рублей, а первый курс химиотерапии стоил 230 тысяч рублей.

«Очень хочется жить»: последнее обращение Попова к фанатам

Несмотря на боль и ухудшение состояния, Роман держался до конца. В сентябре 2025 года он записал трогательное обращение к своим поклонникам, всем, кто помогал собрать средства на лечение и поддерживал его морально. В этом видео Попов говорил: «Очень хочется работать. Очень хочется жить». Эти слова — простые, наполненные глубоким смыслом — стали последними, что услышали от него тысячи зрителей.

Причины смерти

28 октября стало известно о смерти Романа Попова. Он скончался на 40-м году жизни. Его уход стал серьезной утратой для близких, коллег и всей российской киноиндустрии. Актер до последнего сохранял мужество и веру в лучшее, оставаясь примером стойкости для многих.