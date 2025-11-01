Камеры следят за тобой: что изменится для водителей с 1 ноября и как это скажется на ОСАГО
Водителей без ОСАГО будут отслеживать по уличным камерам
С 1 ноября 2025 года для автомобилистов вступило в силу ключевое изменение в контексте страхования (ОСАГО). Теперь полис на автомобиль будет проверяться через уличные камеры. И если проверка не выявит полис ОСАГО, то нарушителей будет ждать штраф. Сейчас данная система работает в тестовом режиме только в Москве, но дальше она получит развитие и в других регионах. Какие еще изменения ждут водителей — в материале URA.RU.
Будущее уже наступило: камеры сами будут определять авто на наличие страховки
С 1 ноября 2025 года в России начинает работать система автоматического контроля наличия полиса ОСАГО через уличные камеры. Принцип работы системы заключается в следующем: камера фиксирует государственный номер автомобиля, а затем специальная система в автоматическом режиме сверяет его с данными Единого реестра ОСАГО, который ведет Российский союз автостраховщиков (РСА). Если полис на автомобиль отсутствует или признан недействительным, система формирует постановление о штрафе, которое направляется владельцу транспортного средства. Причем для фиксации используется уже существующая дорожная инфраструктура.
Фиксация по-новому, а штрафы — по-старому
Размер штрафов за езду без полиса ОСАГО установлен статьей 12.37 КоАП РФ и остается неизменным как при фиксации инспектором, так и камерой. За первое нарушение водителю грозит штраф в размере 800 рублей. Если в течение года будет зафиксировано повторное нарушение, штраф составит уже от 3000 до 5000 рублей.
Если оплатить штраф в течение 30 дней с момента получения постановления, можно воспользоваться скидкой 50%, заплатив лишь 400 рублей. Однако эта скидка не распространяется на повторные нарушения. Для водителей такси и юридических лиц ответственность строже — штраф может достигать 30 000 — 50 000 рублей.
Ожидание — реальность: как на самом деле будет работать новая система
Несмотря на то что президентским поручением был установлен срок 1 ноября 2025 года, полномасштабный запуск системы по всей стране маловероятен. С таким мнением в разговоре с РБК выступил член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский. По его мнению, техническая реализация требует доработки информационной системы МВД «Паутина», и большой государственный контракт на ее развитие рассчитан до октября 2026 года.
В связи с этим пока что ожидается именно поэтапный запуск проекта. На первом этапе, который начнется в ноябре, система, вероятно, будет работать в пилотном режиме и затронет лишь некоторые категории транспорта. По данным РБК и «Газеты.Ru», изначально штрафы через камеры начнут выписывать в Москве, и в первую очередь под контроль попадут такси и грузовики, так как по ним уже налажен обмен данными между ведомствами. Таким образом, большинство частных водителей из регионов могут не ощутить изменений в ближайшее время.
Влияние на рынок и водителей: причем здесь таксисты
Эксперты уверены, что основное влияние нововведение окажет на рынок коротких страховок и водителей такси. За девять месяцев 2025 года было оформлено около 5 миллионов однодневных полисов ОСАГО, и основными их потребителями являются таксисты. Ожидается, что автоматический контроль вынудит их перейти на полноценные годовые полисы, что приведет к снижению спроса на краткосрочные страховки и общему улучшению ситуации на автомобильном рынке.
Для обычных водителей ключевым стало правило «один штраф в сутки». В Госдуму уже внесен соответствующий законопроект, который ограничивает количество штрафов за отсутствие полиса одним взысканием в течение 24 часов, даже если автомобиль был зафиксирован несколькими камерами. Это позволит избежать ситуации с множественными штрафами за одно и то же нарушение.
Как можно избежать штрафов
Чтобы избежать штрафов и быть уверенным в своей защите, каждому водителю стоит предпринять несколько простых шагов. В первую очередь, необходимо проверить актуальность своего полиса ОСАГО на официальном сайте РСА. Там же можно убедиться, что все данные, включая госномер автомобиля, указаны верно.
Специалисты советуют не откладывать продление страховки, так как даже один день просрочки может стать основанием для штрафа. Автомобилистам также следует активнее проверять уведомления на портале «Госуслуги», так как именно через него будут направляться сообщения о возможных нарушениях и постановления о штрафах. Если штраф пришел ошибочно, его можно обжаловать в течение 10 дней с момента получения, подав жалобу в подразделение ГИБДД, вынесшее постановление.
