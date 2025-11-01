Камеры следят за тобой: что изменится для водителей с 1 ноября и как это скажется на ОСАГО

Водителей без ОСАГО будут отслеживать по уличным камерам Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 1 ноября 2025 года для автомобилистов вступило в силу ключевое изменение в контексте страхования (ОСАГО). Теперь полис на автомобиль будет проверяться через уличные камеры. И если проверка не выявит полис ОСАГО, то нарушителей будет ждать штраф. Сейчас данная система работает в тестовом режиме только в Москве, но дальше она получит развитие и в других регионах. Какие еще изменения ждут водителей — в материале URA.RU.

Будущее уже наступило: камеры сами будут определять авто на наличие страховки

С 1 ноября 2025 года в России начинает работать система автоматического контроля наличия полиса ОСАГО через уличные камеры. Принцип работы системы заключается в следующем: камера фиксирует государственный номер автомобиля, а затем специальная система в автоматическом режиме сверяет его с данными Единого реестра ОСАГО, который ведет Российский союз автостраховщиков (РСА). Если полис на автомобиль отсутствует или признан недействительным, система формирует постановление о штрафе, которое направляется владельцу транспортного средства. Причем для фиксации используется уже существующая дорожная инфраструктура.

Фиксация по-новому, а штрафы — по-старому

Размер штрафов за езду без полиса ОСАГО установлен статьей 12.37 КоАП РФ и остается неизменным как при фиксации инспектором, так и камерой. За первое нарушение водителю грозит штраф в размере 800 рублей. Если в течение года будет зафиксировано повторное нарушение, штраф составит уже от 3000 до 5000 рублей.

Если оплатить штраф в течение 30 дней с момента получения постановления, можно воспользоваться скидкой 50%, заплатив лишь 400 рублей. Однако эта скидка не распространяется на повторные нарушения. Для водителей такси и юридических лиц ответственность строже — штраф может достигать 30 000 — 50 000 рублей.

Ожидание — реальность: как на самом деле будет работать новая система

Несмотря на то что президентским поручением был установлен срок 1 ноября 2025 года, полномасштабный запуск системы по всей стране маловероятен. С таким мнением в разговоре с РБК выступил член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский. По его мнению, техническая реализация требует доработки информационной системы МВД «Паутина», и большой государственный контракт на ее развитие рассчитан до октября 2026 года.

В связи с этим пока что ожидается именно поэтапный запуск проекта. На первом этапе, который начнется в ноябре, система, вероятно, будет работать в пилотном режиме и затронет лишь некоторые категории транспорта. По данным РБК и «Газеты.Ru», изначально штрафы через камеры начнут выписывать в Москве, и в первую очередь под контроль попадут такси и грузовики, так как по ним уже налажен обмен данными между ведомствами. Таким образом, большинство частных водителей из регионов могут не ощутить изменений в ближайшее время.

Влияние на рынок и водителей: причем здесь таксисты

Эксперты уверены, что основное влияние нововведение окажет на рынок коротких страховок и водителей такси. За девять месяцев 2025 года было оформлено около 5 миллионов однодневных полисов ОСАГО, и основными их потребителями являются таксисты. Ожидается, что автоматический контроль вынудит их перейти на полноценные годовые полисы, что приведет к снижению спроса на краткосрочные страховки и общему улучшению ситуации на автомобильном рынке.

Для обычных водителей ключевым стало правило «один штраф в сутки». В Госдуму уже внесен соответствующий законопроект, который ограничивает количество штрафов за отсутствие полиса одним взысканием в течение 24 часов, даже если автомобиль был зафиксирован несколькими камерами. Это позволит избежать ситуации с множественными штрафами за одно и то же нарушение.

Как можно избежать штрафов

Чтобы избежать штрафов и быть уверенным в своей защите, каждому водителю стоит предпринять несколько простых шагов. В первую очередь, необходимо проверить актуальность своего полиса ОСАГО на официальном сайте РСА. Там же можно убедиться, что все данные, включая госномер автомобиля, указаны верно.

