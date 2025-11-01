Долги по счетам и без суда: как правильно платить налоги и что грозит злостным неплательщикам

С 1 ноября ФНС будет теперь взыскивать долги с россиян по налогам без суда Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 ноября 2025 года получила полномочия взыскивать задолженности с граждан в упрощенном порядке без обращения в суд. Изменения коснулись третьего пункта статьи 48 Налогового кодекса. Ранее налоговое ведомство могло взыскивать долги только через суд общей юрисдикции. Как в целом оплачивать налоги в 2025 году, на что обращать внимание и какие еще есть изменения — в материале URA.RU.

Без суда и следствия: ключевое изменения в сфере налогообложения

С 1 ноября 2025 года вступают в силу изменения, предоставляющие ФНС новые полномочия по взысканию задолженностей с граждан в упрощенном порядке, без необходимости обращения в суд. Причем это касается не только непосредственно самих финансов, но также и имущества в случае, если дело будет передано судебным приставам. Как правило такое происходит, если должник не оплачивает налоги в течение полугода и более. Основа налоговых обязательств фиксируется по ИНН налогоплательщика, соответственно, невозможно избежать ответственности за их неисполнение.

Касается практически каждого: за что россияне платят налоги

Большинство россиян ежегодно сталкиваются с необходимостью уплаты имущественных налогов. К ним относятся налог на недвижимость, которым облагаются квартиры, дома и иные сооружения, земельный налог на принадлежащие гражданам участки, а также транспортный налог, начисляемый на владельцев автомобилей, мотоциклов и другой техники. Отдельно стоит налог на доходы физических лиц, который обычно удерживается работодателем, но в ряде случаев, например, при получении доходов от сдачи имущества в аренду или продажи активов, должен быть декларирован и уплачен самостоятельно.

Должники могут лишиться своего имущества

Невыполнение обязательств по уплате налогов в установленный срок влечет за собой начисление пеней за каждый день просрочки. Если задолженность сохраняется более 30 дней, то помимо пеней начисляется административный штраф, который может достигать 20% от общей суммы неуплаченного налога. Новые правила с 1 ноября 2025 года упрощают для ФНС процедуру взыскания этих долгов.

Если долг не будет выплачен в установленный срок, налоговая служба в течение полугода примет решение о взыскании долгов во внесудебном порядке и передаст дело приставам для исполнительного производства. Взыскание будет производиться последовательно: сначала со средств в банках и электронных кошельках, затем с наличных денег и в последнюю очередь — с имущества должника. Уведомление о взыскании должник получит в личном кабинете на сайтах ФНС и «Госуслуг», а также по почте.

Что делать, если налоговая квитанция не пришла

Одной из распространенных проблем является ситуация, когда налоговое уведомление или квитанция на оплату не доходят до адресата. Это может произойти по различным причинам, включая задержки почтовой службы, неактуальный адрес в базе ФНС или технические сбои. Однако, согласно законодательству, отсутствие бумажного уведомления не освобождает от обязанности уплатить налог. В этом случае гражданину необходимо самостоятельно проявить инициативу для выяснения суммы задолженности.

Как узнать о налогах

Надежным и современным способом является использование цифровых сервисов. Проверить и оплатить налоги можно через «Личный кабинет» налогоплательщика на официальном сайте ФНС России или через портал «Госуслуги», где после авторизации отображаются все актуальные начисления. Альтернативой служат мобильные приложения банков, в разделах которых, таких как «Налоги и штрафы» или «Госплатежи», по ИНН можно получить данные из базы ФНС и увидеть все текущие обязательства.

Современные способы уплаты налогов

На сегодняшний день существует несколько удобных способов исполнения налоговых обязательств, позволяющих обойтись без визита в банк или инспекцию. Через «Личный кабинет» налогоплательщика можно не только просматривать начисления, но и мгновенно оплачивать их онлайн с помощью банковской карты. Мобильное приложение «Налоги ФЛ» дублирует эти функции и позволяет управлять своими платежами прямо с телефона.

Также на сайте ФНС работает специализированный сервис «Уплата налогов и пошлин», который дает возможность произвести платеж, введя индекс документа из уведомления или заполнив реквизиты вручную. Портал «Госуслуги» предоставляет аналогичный функционал в своем разделе «Оплата по номеру квитанции УИН».

