Росимущество выставило на торги активы Коломойского* на миллиарды рублей

Росимущество объявило о продаже с торгов активов двух компаний ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг», расположенных в Республике Адыгея по начальной цене почти в 4 млрд рублей. Ранее данные предприятия находились в собственности украинского предпринимателя Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов).

«Начальная цена активов [компаний, связанных с олигархом], выставленных единым лотом, составляет 3,97 млрд рублей», — следует из данных торговой площадки. Информацию об этом публикует РБК.

По информации, размещенной на официальном сайте Росимущества, торги объявлены на полный пакет акций, составляющий 100% долей в уставном капитале обеих организаций. Прием заявок от потенциальных участников начался 31 октября, завершение приема документов намечено на 25 ноября текущего года.

Судебные инстанции Республики Адыгея — Кошехабльский районный суд и Верховный суд региона — в 2024 году вынесли решения о правомерности удовлетворения искового заявления Генпрокуратуры России, направленного против Коломойского* и аффилированных с ним лиц. Судебные органы постановили изъять активы, включающие полные доли участия в уставных капиталах двух компаний — ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг», общей стоимостью свыше 5,1 миллиарда рублей.

Кроме того, конфискации подлежат объект недвижимости и шесть помещений в столице общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров, а также около 500 земельных наделов сельскохозяйственного назначения, занимающих территорию более 5,5 тысячи гектаров. Они расположены во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях.

Ранее стало известно, что украинские олигархи Игорь и Григорий Суркисы, а также Игорь Коломойский* могут являться бенефициарами нелегально функционирующего на территории России онлайн-казино 1Win, годовой оборот которого оценивается приблизительно в один миллиард долларов. Юридические специалисты, оказывающие услуги данной игровой платформе, владеют совместными активами с братьями Суркисами и имеют деловые контакты с украинской корпорацией Burisma, которая ранее фигурировала в расследованиях относительно спорных финансовых транзакций в пользу Хантера Байдена, сына бывшего президента Соединенных Штатов.