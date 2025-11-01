Артемьев день 2 ноября: что строго запрещено делать, традиции и обычаи праздника

Православная церковь в этот день чтит память Артемия Антиохийского Фото: Денис Моргунов © URA.RU

2 ноября православные вспоминают святого Артемия Антиохийского — великомученика, воина и покровителя защитников Отечества. В народной традиции этот день знаменовал окончание осенних забот и подготовку к зиме. С Артемьева дня начинали квасить капусту, латали заборы, укрепляли двери и «запирали» удачу в доме. А еще внимательно следили за приметами — по ним судили о том, какой будет зима и урожай в следующем году. Подробнее — в материале URA.RU.

Кто такой Артемий Антиохийский

Артемий Антиохийский, живший в IV веке, вошел в историю как военачальник при императоре Константине Великом и его сыне Констанции. За выдающиеся заслуги он получил должность наместника Египта.

Однако при Юлиане Отступнике, когда император стал насаждать язычество, Артемий открыто выступил против гонений на христиан. За это его арестовали и подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от веры. Он остался непоколебим и был обезглавлен в Антиохии в 362 году.

Артемий пострадал за христанскую веру Фото: Wikipedia/Public Domain

Согласно преданию, Артемий способствовал обретению мощей апостолов Андрея, Луки и Тимофея, перенесенных затем в Константинополь. После его казни тело святого было перенесено туда же диаконисой Аристой. На месте погребения вскоре возник храм, посвященный Артемию, — центр его культа.

Ему приписывали чудесные исцеления, особенно от мужских болезней и грыж. Уже в VII веке существовал целый сборник рассказов о чудесах, происходивших в храме святого.

Артемьев день: традиции, обычаи и приметы праздника

На Руси день святого Артемия (2 ноября по новому стилю) завершал осенний цикл сельских работ. В народе праздник называли по-разному: Артемий, День атаманов, День поминовения усопших. В этот день крестьяне приводили в порядок хозяйство: чинили заборы, подбивали двери, проверяли замки. Это делалось не только ради тепла — считалось, что вместе с крепким домом укрепляется и благополучие семьи. Уходящие холода «запирали» за дверью, а удача и достаток оставались внутри.

Поскольку святой Артемий был воином, его день памяти связывали с молитвами за тех, кто стоит на страже Отечества. В храмах вспоминали живых и павших солдат, благодарили за службу, приносили пожертвования в их честь. В семьях, где кто-то служил в армии, накрывали праздничный стол и желали силы и мужества.

Одним из главных обрядов Артемьева дня считалось квашение капусты. Считалось, что капуста, засоленная именно 2 ноября, не испортится и будет хрустящей до весны. Этот овощ становился и праздничным блюдом: хозяйки готовили щи, борщи, пироги и голубцы. Такие угощения символизировали уют, сытость и мир в доме.

В этот день квасили капусту: считалось, что засоленная 2 ноября, она не испортится до весны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Погода в Артемьев день считалась показательной на всю зиму. Если снег ложился на сухую землю, крестьяне верили, что вскоре наступит потепление. Когда деревья покрывались густым инеем, это считалось дурным знаком — зерновые, по поверьям, в следующем году уродиться не должны.

Особенно внимательно слушали птиц. Если галки собирались стаями и устраивали шумный «птичий базар» — ожидали несколько теплых и ясных дней. А вот ночной вой волков возле деревни воспринимался как предвестие суровой и затяжной зимы.

Что нельзя делать в Артемьев день 2 ноября

Этот день считался временем, когда нужно беречь мир в доме и не искушать судьбу. Поэтому люди старались не хвастаться своими успехами и не рассказывать о богатстве — полагали, что чрезмерная гордость привлечет зависть и сглаз.

Особое внимание уделяли детям: их нельзя было оставлять одних, ведь память святого отрока Артемия напоминала о необходимости заботы о младших. Нельзя было отказывать в помощи путникам и беднякам — отказ, как верили, способен обернуться бедой для всей семьи.

Нежелательно было браться за новые дела или проекты: день считался неблагоприятным для начинаний. Лучше завершить старые дела или просто продумать планы на будущее. Также нельзя было ссориться и выяснять отношения — любое недоразумение, возникшее 2 ноября, могло затянуться надолго и привести к разладу.

2 ноября запрещалось смотреть на улетающих птиц Фото: Илья Московец © URA.RU

Домашние хозяйки старались не выбивать постель и не выносить вещи из дома, чтобы не «вытрясти» счастье и благополучие. Считалось также, что смотреть на улетающих птиц — плохая примета: вместе с ними могут «улететь» деньги и удача.