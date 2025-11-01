В отношении арестованной экс-главы курганских приставов применены ПММХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арестованная по обвинению в растрате экс-глава курганского УФССП Ирина Уварова попала под новые ограничения. К ней применены принудительные меры медицинского характера. Об этом URA.RU узнало в ходе мониторинга дела Уваровой в судебной картотеке Московского горсуда.

«Лицо, в отношении которого применены ПММХ (принудительные меры медицинского характера). Уварова И.Л. (Ст. 160, Ч. 4 УК РФ — присвоение средств группой лиц или в особо крупном размере)», — информирует сайт Московского городского суда.

Причины, на основании которых в отношении арестованной экс-глав курганских приставов были приняты судом подобные меры, — неизвестны. Источники редакции из адвокатских кругов говорят, что решения о таких мерах принимает исключительно суд. Согласно уголовно-процессуальному кодексу РФ, их назначают в случае, когда состояние психического здоровья лица связано с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда.

Продолжение после рекламы

В отношении экс-главы курганского УФССП применены новые меры Фото: скрин сайта Московского городского суда