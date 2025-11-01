Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

В Москве к арестованной экс-главе курганского УФССП Уваровой применили новые ограничения.

К бывшей главе курганского УФССП Уваровой применили меры медицинского характера
01 ноября 2025 в 11:45
В отношении арестованной экс-главы курганских приставов применены ПММХ

В отношении арестованной экс-главы курганских приставов применены ПММХ

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арестованная по обвинению в растрате экс-глава курганского УФССП Ирина Уварова попала под новые ограничения. К ней применены принудительные меры медицинского характера. Об этом URA.RU узнало в ходе мониторинга дела Уваровой в судебной картотеке Московского горсуда.

«Лицо, в отношении которого применены ПММХ (принудительные меры медицинского характера). Уварова И.Л. (Ст. 160, Ч. 4 УК РФ — присвоение средств группой лиц или в особо крупном размере)», — информирует сайт Московского городского суда.

Причины, на основании которых в отношении арестованной экс-глав курганских приставов были приняты судом подобные меры, — неизвестны. Источники редакции из адвокатских кругов говорят, что решения о таких мерах принимает исключительно суд. Согласно уголовно-процессуальному кодексу РФ, их назначают в случае, когда состояние психического здоровья лица связано с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда.

В отношении экс-главы курганского УФССП применены новые меры

Фото: скрин сайта Московского городского суда

Ирину Уварову задержали спецслужбы 8 октября 2025 года вместе с заместителем Дмитрием Леоновым. Их подозревают в растрате бюджетных средств. На следующий день сотрудники ГСУ СКР доставили приставов в Москву, где Басманный суд принял решение о помещении их под стражу до 7 декабря. Несколько недель назад Уварова обжаловала свой арест, который был наложен на экс-руководителя по обвинению в незаконном присвоении средств.

Материал из сюжета:

Задержание главы курганского УФССП Ирины Уваровой

