Экономика

Богатейшие люди России стали еще богаче

Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло с 2025 года на 22 млрд долларов
01 ноября 2025 в 11:27
Увеличение капитала богатых россиян обусловлен в том числе повышением стоимости акций их компаний

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Совокупное состояние крупнейших российских бизнесменов увеличилось более чем на 22,46 млрд долларов с начала 2025 года, свидетельствуют данные обновленного Bloomberg Billionaires Index.

По данным индекса, состояние основателя компании «Северсталь» Алексея Мордашова увеличилось на 4,84 млрд долларов и составило 28,1 млрд долларов. Существенный прирост капитала зафиксирован также у сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Его благосостояние возросло на 3,71 млрд долларов, достигнув отметки в 14,7 млрд долларов.

Рейтинг рассчитывается на основе стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры. Между тем, за аналогичный период глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин утратил 2,86 млрд долларов, в результате чего его капитал составляет 23 млрд долларов.

Информационное агентство Bloomberg ведет публикацию данного индекса с марта 2012 года. В перечень входят сведения о пятистах наиболее состоятельных персонах планеты.

В сентябрьском выпуске издание Forbes представило список наиболее состоятельных граждан планеты. Лидирующую позицию в данном перечне четвертый раз подряд удерживает создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. По состоянию на момент публикации его капитал превосходил отметку в 400 млрд долларов. Вторую строчку занял сооснователь и глава совета директоров технологической корпорации Oracle Ларри Эллисон, чье состояние оценивается в 276 млрд долларов. Третье место досталось сооснователю Meta (организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) Марку Цукербергу с капиталом в 253 миллиарда долларов.

