Богатейшие люди России стали еще богаче

Увеличение капитала богатых россиян обусловлен в том числе повышением стоимости акций их компаний Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Совокупное состояние крупнейших российских бизнесменов увеличилось более чем на 22,46 млрд долларов с начала 2025 года, свидетельствуют данные обновленного Bloomberg Billionaires Index.

По данным индекса, состояние основателя компании «Северсталь» Алексея Мордашова увеличилось на 4,84 млрд долларов и составило 28,1 млрд долларов. Существенный прирост капитала зафиксирован также у сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Его благосостояние возросло на 3,71 млрд долларов, достигнув отметки в 14,7 млрд долларов.

Рейтинг рассчитывается на основе стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры. Между тем, за аналогичный период глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин утратил 2,86 млрд долларов, в результате чего его капитал составляет 23 млрд долларов.

Информационное агентство Bloomberg ведет публикацию данного индекса с марта 2012 года. В перечень входят сведения о пятистах наиболее состоятельных персонах планеты.