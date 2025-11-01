Для мигрантов и иноагентов: Володин напомнил о новых законах в России
В России с 1 ноября в силу вступил ряд законов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ноябре для мигрантов и иноагентов в силу вступают новые законы, действующие в России. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Теперь иностранному агенту будет грозить до 2 лет лишения свободы в случае, если ранее им уже был нарушен порядок деятельности иноагента или имеется судимость за это преступление. <...> [Кроме того], в рамках эксперимента в Москве и Московской области заканчивается период постановки иностранных граждан на учет», — написал Володин в мессенджере MAX.
По его словам, внедрение дополнительного механизма на базе современных технологий обеспечит усиление надзора за мигрантами. Следовательно, данная мера будет содействовать сокращению числа правонарушений и преступных деяний.
Также Володин напомнил, что с 1 ноября вводятся штрафы при срыве подготовки к отопительному сезону. Для юридических лиц санкции составляют до 40 тысяч рублей, а для должностных лиц штрафная мера теперь будет до 10 тысяч рублей.
Помимо этого, с началом этого месяца вводятся штрафы за отсутствие полисов ОСАГО. Теперь через камеры видеонаблюдения с водителей начнут взыскиваться долги по транспортному налогу без суда. На сегодняшний день действующая редакция статьи предусматривает штраф 800 рублей за первое выявленное нарушение, а при повторной езде без полиса в течение года — от 3 000 до 5 000 рублей.
