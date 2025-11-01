Для мигрантов и иноагентов: Володин напомнил о новых законах в России

В России с 1 ноября в силу вступил ряд законов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ноябре для мигрантов и иноагентов в силу вступают новые законы, действующие в России. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Теперь иностранному агенту будет грозить до 2 лет лишения свободы в случае, если ранее им уже был нарушен порядок деятельности иноагента или имеется судимость за это преступление. <...> [Кроме того], в рамках эксперимента в Москве и Московской области заканчивается период постановки иностранных граждан на учет», — написал Володин в мессенджере MAX.

По его словам, внедрение дополнительного механизма на базе современных технологий обеспечит усиление надзора за мигрантами. Следовательно, данная мера будет содействовать сокращению числа правонарушений и преступных деяний.

Продолжение после рекламы

Также Володин напомнил, что с 1 ноября вводятся штрафы при срыве подготовки к отопительному сезону. Для юридических лиц санкции составляют до 40 тысяч рублей, а для должностных лиц штрафная мера теперь будет до 10 тысяч рублей.