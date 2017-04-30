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30 апреля 2017
29 апреля 2017
10:38  30 апреля 2017 0

Суд наказал тюменского дальнобойщика за забастовку против «Платона»

Санкционированный митинг дальнобойщиков против системы
Решение суда не остановит активистов, борющихся с "Платоном"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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За несогласованный митинг против системы «Платон» учредитель ассоциации грузоперевозчиков Тюмени Владимир Ардашов приговорен к штрафу в 20 тысяч рублей. Постановление вынес Центральный районный суд города Тюмени.

На суде, который состоялся в пятницу, 28 апреля, присутствовали порядка десяти дальнобойщиков, участвовавших в митинге. С решением суда протестующие не согласны и намерены обжаловать его, сообщает сайт 72.ru. Как заявил изданию Ардашов, акцию протеста против системы «Платон» они будут продолжать.

«Мы боремся за весь народ», — заявил Ардашов в суде. Он отметил, что если сейчас прекратить акцию, то «в дальнейшем булка хлеба будет стоить не 20, а 100 рублей».

Забастовку против системы «Платон» тюменские дальнобойщики начали в марте. Их цель — добиться полной отмены системы «Платон» и обратить внимание властей на неконтролируемый рост тарифов на дизельное топливо.

Нина Калинина
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